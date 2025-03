¿Dónde está la bolita?

El Gobierno de Sánchez presuntamente ha acelerado los pasos necesarios para asegurarse, de cara a las próximas elecciones, el suministro de papelería y sobres, así como de cabinas tapa vergüenzas.

Pero claro, teniendo en cuenta que la fecha prevista para los próximos comicios es dentro de dos años, algo no cuadra.

Veamos.

Solo hay dos motivos que pueden explicar el porqué de tan ´pública maniobra´:

1º Porque va a haber adelanto electoral antes del verano, coincidente con alguna festividad puente, que incite al uso del voto por correo.

2º Porque es un ´farol´ amenaza, para presionar a alguien concreto. Recuerdan aquella portada de La Codorniz, donde el orate de turno soflamaba lo de ´O YO, O EL DESASTRE´. Pues eso.

Personalmente me inclino por la segunda razón.

De hecho, estoy convencido de que, a poco pensar, podría deducir fácilmente, a quién, y para qué, va dirigida la presunta amenaza.

Pero no lo voy a hacer.

No lo voy a hacer porque he llegado a un punto donde los ´malabares´ del sátrapa, me importan lo mismo que averiguar bajo cuál de los cubiletes del trilero, está escondida la bolita.

Es decir, nada. O, lo que es lo mismo, el huevo de un zurdo.