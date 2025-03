El pollo y la polla

Un hombre ha sido detenido en Roda de Bará (Tarragona), acusado de violar ponis, asnos y ovejas. El hombre, de 47 años, ha sido arrestado por la Policía Local, tras una investigación que lo señala como autor de múltiples agresiones sexuales a animales de granja; en una de las cuales habría provocado la muerte de una oveja, por las graves heridas infringidas en la zona genital.

Y claro, antes de decir lo que pienso, intento averiguar la nacionalidad del individuo, no sea que ´meta la pata´, y el ´violinizador´ de animales, pertenezca a uno de esos colectivos protegidos que vienen a España a ´multiculturanizarnos´, enriqueciendo nuestras austeras costumbres y tradiciones.

Porque si ese es el caso, sabemos que, hagan lo que hagan, siempre saldrá un ´buenista woke´ a ilustrarnos con aquello de ´son sus costumbres y hay que respetarlas´, y que si no lo haces eres un racista.

Así que, tras repasar los principales periódicos españoles, compruebo que en ninguno de ellos se informa sobre la nacionalidad del ´violinista´, lo cual es un claro indicativo de que el ´folla ovejas´ no es español, ya que, de serlo, hubiese ido en portada. ¿Se imaginan? ´Hombre español blanco, machirulo, y violador de cabritos y cabras. Y no digo ya si, además, se hubiese tratado de un cura, ya que en ese caso hubiesen publicado nombre y apellidos, dirección, álbum fotográfico, y su perfil en redes sociales.

En fin, tras mucho buscar, encuentro respuesta en La Gaceta (*): “Un inmigrante de origen magrebí ha sido detenido en Roda de Bará (Tarragona)…”.

Ahora queda claro el porqué de la sesgada y recortada información, publicada por parte de los principales medios de comunicación del régimen de la banda.

Pero no pensemos que este dislate orwelliano tan solo se da en la amamantada prensa oficialista paisana. No. En la Europa de Von der Brujer y su cuadrilla de burócratas soplagaitas, sucede exactamente la misma manipulación informativa. Prueba de ello, por poner un ejemplo reciente, ha sido la ridícula información clónica de los principales medios de comunicación europeos, tras el atentado terrorista cometido en Mannheim, Alemania, donde en lugar de informar sobre la identidad y filiación del autor, se ha cargado la culpa del criminal atropello, no en el conductor, sino en el vehículo, titulando: “Un coche ha atropellado este lunes a varias personas que se encontraban en una zona comercial del centro de Mannheim…”. ¿Se puede ser más manipulador?

Por cierto, volviendo al principio de este escrito, cuando mentábamos aquello de ´son sus costumbres y hay que respetarlas´, hace unos meses, concretamente el 4 de marzo de 2024, los controles portuarios españoles alertaron de la presencia de hepatitis A, en fresas provenientes de Marruecos, calificando el riesgo como «serio» para la salud pública de los consumidores europeos. La causa presuntamente podría estar originada por ´la costumbre´ existente en dicho país, de regar las fresas, con aguas fecales… ¿Solo las fresas…?

Lo cierto es que la Unión Europea no es tan estricta con Marruecos, a la hora de exigir los mismos baremos de higiene y sanidad que se exigen a los agricultores y ganaderos europeos. Este dislate hace que uno se plantee si esto sucede porque los vitalicios euro burócratas ´woke´ de ´Von der Brujer´, son tontos o, simplemente, unos presuntos sinvergüenzas a sueldo del mejor untador.

En cualquier caso, teniendo en cuenta que, desde mediados del 2022, la Unión Europea abrió las puertas a la entrada del pollo marroquí, libre de las exigencias higiénicas y sanitarias que sí piden a los productores europeos, especialmente a los españoles, al ser España el principal productor de carne avícola de la UE, es justo denunciar como nuestros productores han quedado en clara desventaja competitiva.

Que el pollo español se comercialice a un precio superior, no va a impedir que lo compre; si lo encuentro, claro. Y es que, visto lo antedicho en este escrito, y teniendo en cuenta mi evidente ignorancia respecto a los usos y costumbres de otras culturas en sus relaciones personales con las aves de corral, a la hora de comprar intento leer el nombre del país de procedencia de los productos alimenticios que adquiero. Ardua tarea esta, dado el perverso minúsculo tamaño de lo impreso en las etiquetas.

En cualquier caso, evitaré la posibilidad, por remota que ésta sea, de comer pollo que, en su crianza, sospeche pueda haber sido presuntamente marinado con ´fluidos de polla´, tras jugar en el gallinero, al 5 x 5.