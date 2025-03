Mi voz, mi elección

El progrerío europeo, la extrema izquierda más rancia, los defensores a ultranza del negocio de la muerte, siguen anclados en los años 80 del siglo pasado. Parece que no, pero hace ya casi 30 años que el aborto viene segando la vida de millones de niños inocentes por parte de sus padres. Y además está bien visto. Y no solo está bien visto, qué, si no lo ves bien, entonces los máximos representantes de la tolerancia, la igualdad, la multiculturalidad y la democracia participativa, te declararán NAZI y te suspenderán en la militancia de la sociedad que no mereces, mediante un sistema totalmente justo que se denomina cancelación.

En Europa, esta Europa Comunitaria, cada vez mas sectaria y cada vez mas dictatorial, el progrerío europeo, la extrema izquierda mas rancia, los defensores a ultranza del negocio de la muerte, han decidido dar una vuelta de tuerca completa para obligar a los estados de la Unión a aceptar sus postulados de muerte y sumisión a sus políticas de superioridad moral, para imponer a todos los ciudadanos el aborto libre y gratuito en todos los estados de la Unión Europea. Aunque no quieran, como pasa en Polonia y Chipre.

En los años 80, las feministas radicales partidarias del aborto gritaban por las calles, haciendo el signo feminista por antonomasia con los dedos de las manos, ¡NOSOTRAS PARIMOS, NOSOTRAS DECIDIMOS!

De ahí, pasados unos años, ya vencedoras en ese cruel teatro romano de muertes infantiles, decidieron rebajar “solo un poquito” el mensaje, edulcorándolo algo para imponer la visión de que su salud pasa por poder matar a su hijo no nato cuando le parezca bien. Y empezaron a vender merchandising con frases como, “MY BODY, MY CHOICE (MI CUERPO, MI DECISIÓN)”. Es menos violento que eso de “YO SOY LA QUE PARE” y da la sensación de que cuido mucho de mi cuerpo, que es un concepto muy moderno, y tengo todo el derecho del mundo a estar sana. Y un hijo no querido no me va a quitar la salud. Y así, llevamos años perfeccionando la maquinaria de esa batidora mortal que es el aborto químico y clínico.

Y ahora, para darle la vuelta a la tuerca, ya no hace falta ni el parto ni el body, con decirlo, ya es suficiente. ES MI ELECCIÓN. No me voy a extender demasiado, no quiero aburrirles. Solo unas cuantas precisiones sobre el movimiento “MY VOCE MY CHOICE”

1º.- Lo de la democracia, como que no les importa nada. Si hay países que no lo quieren legislar, pues se les obliga bajo penas económicas y/o la cárcel. Y el pueblo correspondiente a ese país, que se calle, Que no moleste.

2º.- Si ven Vds. su página Web y ven las fotos de los manifestantes CHOICEROS de los diferentes países pertenecientes a esta coalición, se darán cuenta de dos cosas, que a mi me sorprendieron. Por fin el globalismo triunfó y son todos iguales, sean del país que sean. Todas son feministas de extrema izquierda y de vez en cuando algún pagafantas o tonto útil en las fotos. No falla.

3º.- Son 252 organizaciones de diferente pelaje. Pero, en el caso de España están incluidos los llamados Sindicatos de Clase (que ya no sabemos de qué clase son) CCOO y UGT. También el Consejo de la Juventud de España (que ya no representa a ninguna juventud).

5º.- Lo más preocupante es el apoyo de organizaciones como:

LOBBY DE MUJERES EUROPEAS (Izquierda feminista sustanciosamente subvencionada por la propia Unión Europea).

PLANNED PARENTHOOD (La gran multinacional norteamericana del aborto).

AMNISTIA INTERNACIONAL (sin comentarios…)

Tienen dinero e influencia en gran cantidad. “MyVoiceMyChoice” ha recaudado casi 800.000 €. Estos tres actores no aparecen en la lista de donantes. Que raro. ¿no?

6º.- Dicen que el aborto forma parte de la salud de las mujeres. En su merchandising venden sudaderas que pone, “EL ABORTO ES UN BASICO EN LA SALUD DE LA MUJER”. ¡Mira, tú!. Y mi madre sin saberlo.

7º.- Quieren obligar a todos los médicos a practicar abortos, eliminando la objeción de conciencia y haciendo que rompan su Juramento Hipocrático, bajo coacciones económicas y posible ingreso en la cárcel. Además de perder su licencia como médico. No lo piden así, está claro, no son tan tontos, pero a ver de qué manera un Estado puede obligar a un médico a matar si no es coaccionándole. Va primero, contra la Declaración Universal de Los Derechos Humanos y segundo, contra la propia Constitución española (ir en contra de la Constitución española ya no es ninguna novedad).

8º.- Si tu estás a favor de la vida y en contra del aborto, te aguantas, quieren que lo pagues TÚ.

9º.- Dicen que lo hacen porque hay mujeres que no pueden abortar por falta de dinero. Solo decir que más del 80% de los abortos en España, año tras año, se producen en clínicas o consultorios privados. Es decir, de pago. No debe haber tanto problema.

10º.- La Comisión Europea tomará una decisión al respecto en el mes de Septiembre de este año 2025. Ya nos hemos tragado los taponcitos de plástico de las botellas. ¿Hubo alguno de Vds. al que le preguntaran sobre esto? Veremos a ver si también tenemos que tragarnos la muerte de los Santos Inocentes. Por mandato Europeo, claro…

En fin, amigos, “MY VOICE MY CHOICE” es el último berrido en materia de matanza de inocentes. Cada día progresamos más y somos una sociedad más solidaria, más plural y más tolerante. Menos con el más inocente de todos; a ese, que le den…

Pero nuestra VOZ, bien alta, denunciara esta vil y cruel práctica. No sólo con los pobres niños que son sacrificados, sino que también es vil y cruel con toda la humanidad. Lo acabaremos pagando muy caro. TODOS. Ya podemos espabilar…

