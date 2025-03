Luis Ventoso detalla la estrategia para despachar al corrupto Sánchez ‘en 2 minutos’

Lo que facilita con cierta coña Luis Ventoso en su columna «Cómo despachar a Sánchez en 2 minutos», debería ser lectura obligada en Génova 13, la sede central del PP.

Y no estaría de más que Feijóo y los gerifaltes populares la distribuyeran entre la recua de periodistas paniaguados que tienen alrededor.

En su más reciente columna para El Debate, publicada este 13 de marzo de 2025, el periodista Ventoso ofrece una perspectiva incisiva sobre la situación política actual en España, centrándose en cómo enfrentar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de manera efectiva y concisa.

Ventoso, conocido por su aguda crítica y su estilo directo, plantea en este artículo una estrategia que, según él, podría «despachar» al marido de Begoña en apenas dos minutos.

El periodista argumenta que la clave para desmontar el discurso del actual líder del Ejecutivo radica en la exposición clara y contundente de sus contradicciones y promesas incumplidas.

«La retórica de Sánchez se desmorona cuando se confronta con la realidad de sus acciones», afirma Ventoso en uno de los párrafos más destacados del texto.

Hay otro imperdible:

Para despachar a Sánchez, a Feijóo le bastaría con soltarle algo así en dos minutos:

Mire, presidente, usted dirige un Gobierno débil, en franca descomposición, incapaz de aprobar unos presupuestos y desacreditado por los escándalos. En estas condiciones, no está capacitado para atender nuestros compromisos internacionales en defensa. Nosotros apoyamos aumentar el gasto en defensa, pero no con usted en la presidencia, porque no ofrece garantías de nada y supone un peligro para España. La salida es obvia: convoque elecciones ya, como indican las reglas del juego de las democracias ante un caso como el suyo, tal y como acabamos de ver en Portugal. Y dicho esto, Feijóo se levanta y da la reunión por concluida, pues entiende que de Sánchez ya solo cabe esperar que convoque elecciones, nada más.