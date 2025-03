El diablo viste de Prada

Los mayores de sesenta años, no van a tener ningún problema a la hora de captar aquello que hoy me causa desasosiego y ha provocado el presente artículo.

Los menores de treinta años, difícilmente podrán entrever la intensidad de mi inquietud, dado que lo que para mí es peligrosamente anormal, para ellos es corriente y cotidiano, al no haber conocido otra realidad con la que poder comparar.

Vacunados contra no vacunados; ´tragacionistas´ contra negacionistas; automovilistas contra ciclistas, ciclistas contra automovilistas; peatones contra ciclistas, ciclistas contra peatones; no fumadores contra fumadores, fumadores contra no fumadores; veganos contra omnívoros, omnívoros contra veganos; animalistas contra taurinos, taurinos contra animalistas; ecologistas contra urbanitas, urbanitas contra ecologistas; pro vida contra abortistas, abortistas contra la vida; bañistas contra surfistas, surfistas contra bañistas; heterosexuales contra homosexuales, homosexuales contra heterosexuales; machistas contra marimachos, marimachos contra machistas; musulmanes contra cristianos, cristianos contra islamistas; ateos contra creyentes, creyentes contra ateos; y así una larga e interminable lista de confrontaciones, cada vez más cargadas de odio, visceralidad e intransigencia, donde no se libran ni los eremitas bipolares, o los de personalidad múltiple, en eterna lucha con ellos mismos.

Jamás la Humanidad en su Historia ha conocido tal grado de odio y enfrentamiento tan segmentado como el que actualmente sufrimos.

Crecí en una época donde no había, ni por asomo, esa lucha diaria de todos contra todos. Una época donde ese grado de crispación y enfrentamiento no existía ni como argumento en las novelas de Orwell. Una época donde, todo lo más, era el clásico azul contra rojo, y rojo contra azul. Una nimiedad si lo comparamos con el variado y surtido colorido de la ´jesica´ Agenda 2030.

Es imposible que el alto nivel de crispación que hoy existe en el Mundo, y por causas tan diferentes e inconexas, sean fruto del azar. ¿Entonces?

Visto desde fuera, la impresión que da es que se trata de un plan maquiavélico a nivel global, diseñado, orquestado y auspiciado, por una mente tan poderosa como maligna.

He intentado hacer una lista de aquellas personas u organizaciones, con el suficiente poder y medios como para hacer efectivo a nivel mundial, y en tan corto espacio de tiempo, un encabronamiento global de magnitud épica, como el que sufre en estos momentos la Humanidad, pero no encontrado a nadie con la capacidad y los medios necesarios para llevarlo a cabo con tal nivel de detalle y universalidad.

Al final, y tras tres días dándole vueltas a la cabeza buscando al posible responsable, una voz en mi interior me ha revelado su nombre: Satanás.

Ahora, antes de reírse o pensar que me he vuelto loco, meditenlo dos veces. Lean despacio y vean que lo que relato es un retrato fiel a nivel mundial.

¿Y qué poder hay en el Mundo con capacidad y poder suficiente para sembrar tanto odio en tan poco tiempo y por razones tan diversas? Y la pregunta más importante: ¿Y por qué?

Al final llegamos a un callejón sin salida en el que si el diablo no existe, tendremos que inventarlo si queremos obtener una respuesta lógica.

Una respuesta que no será políticamente correcta, ni cuadra con lo que hoy enseñan en los colegios, pero sí que coincide perfectamente, con las señales anunciadas hace casi dos mil años en el Evangelio, como anuncio del Principio del Fin de los Tiempos:

“Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos, y los padres a sus hijos; y los hijos se levantarán contra sus padres, y los matarán”. Mateo 10:21

Para concluir, tan solo añadir que, negacionistas del jamón aparte, lo próximo que viene es una lucha intergeneracional, de una magnitud y virulencia, como nunca antes se había conocido. Ello debido al aumento en las esperanzas de vida del ser humano, que, por primera vez en la Historia, va a hacer coincidir al mismo tiempo y en el mismo lugar, a varias generaciones, más allá del clásico binomio padres/hijos. Claro, si los anuales ´pinchazos´, selectivos por edad, no lo solventa antes. Como siempre, lo que al diablo no se le ocurra, al ´regulador´ se le ocurrirá.