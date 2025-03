Contra el Pacto del Tinell

El Pacto del Tinell (14-12-2003), llamado así por haberse firmado en el Salón del Tinell (uno de los tres edificios que componen el Palacio Real Mayor de Barcelona), fue promovido por el socialista Pascual Maragall Mira, con la complicidad del José Luis Rodríguez Zapatero. Consistió en excluir a la derecha no independentista de cualquier gobernanza en Cataluña, reservando el poder para los secesionistas del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) e Iniciativa per Cataluña Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUIA).

Quince años después (junio de 2018), este muro contra lo español salió de los límites regionales y se amplió al ámbito nacional por recomendación de Zapatero y deseo y ejecución de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, para quien lo importante era acceder al Palacio de la Moncloa antes que mantener la dignidad y los principios, acatar la Constitución, preservar la independencia del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial; cuidar los asuntos de Estado y defender a España y su democracia liberal. Nació así el muro contra el PP y la derecha nacional construido con180 escaños por el PSOE (84), la extrema izquierda popular comunista de Unidos Podemos(50), los pancatalanistas valencianos de Compromís (4), los nacionalistas del PNV (5) y los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC, 9), En Comú Podem (ECP, 12) , PDeCAT (8), en Marea (5), EH Bildu (2) y Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC, 1), frente a los 169 escaños del PP (134), Ciudadanos (32), Unión del Pueblo Navarro (UPN, 2) y Foro Asturias (FAC, 1), y la abstención de Coalición Canaria (CC. 1).

Con esos compañeros de viaje Sánchez ha devenido en autócrata, cavado trincheras entre españoles, excluido a más de la mitad de los ciudadanos en sus políticas de supervivencia, deslegitimado todo contrapoder que amenaze su hegemonía política y convertido a España en un país poco fiable e irrelevante en la UE y en los foros internacionales de peso. Y con esta negra carta de presentación, Sánchez pide con descaro los votos del PP cuando la morralla que le deja dormir en La Moncloa le pide una cosa y la contraria.

El PP tiene que ser consciente de que el actual PSOE no es ya ese partido que siguió llamándose Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que inició un prometedor camino de la mano de Felipe González Márquez y Alfonso Guerra González tras el Congreso de Suresnes (11 y 13 de octubre de 1974), que renunció al marxismo a propuesta de González en el congreso extraordinario de septiembre de 1979, y que lideró con UCD, el PP y el PCE de Santiago Carrillo Solares la Transición, la elaboración de la Constitución y los años más brillantes de la actual democracia, sino el que traicionó a la República, protagonizó la Revolución de Asturias en 1934, se alió con el PCE y llevó a España a la guerra (in) civil de la mano de Francisco Largo Caballero, tras el golpe de Estado de Francisco Franco Bahamonde.

El PSOE de González, Guerra y otros admirables españoles ha desaparecido. Ahora es una máquina al servicio personal de un corrupto, un déspota y un ambicioso que aspira a perpetuarse en el poder absoluto tras romper España y dividirla en trozos para entregarlos a sus chantajistas en el Congreso: PNV, EH Bildu, ERC, Junts, Sumar, Unidas Podemos, BNG… Y el PSC, que nunca ha sido constitucionalista, “quiere ser la CIU del siglo XXI”, como ha escrito Miquel Porta Perales, y da la razón a Guerra, que intentó pero no logró que el PSOE se presentase con sus siglas en Cataluña y no a través de un PSC que juega sólo a lo suyo.

En consecuencia y por todo ello, el PP no debe dar ningún voto a Sánchez ni abrirle alguna puerta de emergencia hasta que no se disuelva el Pacto del Tinell y el PSOE vuelva a perder las elecciones, no sume mayoría con sus actuales sostenedores, expulse a Sánchez cuando los tribunales de Justicia empiecen a abrir causas penales contra él y se refunde en el partido socialdemócrata que protagonizó la Transición.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL