El paladín de la famiglia

En ese juego propio de un simulador en que se ha embarcado, lo único que falta por conocer de Sánchez es su participación activa en algún oscuro delito penal, como instigador, o cómplice necesario, dado el control que tiene de lo medios y rodeado de tantos sicarios que compiten en mendacidad. Después de todo, no existe ninguna evidencia de que Hitler cometiera ningún asesinato. Este juicio sombrío se nutre del modo en que ha penetrado las instituciones, y el modo en que permanece impune ante la justicia cuando se acumulan por igual su propia corrupción y la de sus familiares y lacayos, entretanto cuenta con esa inefable disposición a mercadear, con los enemigos del pueblo y de la nación, la liquidación del Estado, al servicio de sus intereses más abyectos y espurios. Seguimos sin saber qué supone destinar ayudas multimillonarias a Marruecos entretanto le niega a Extremadura contar con un tren de alta velocidad, la mitad de los recursos que ha brindado en el último semestre donados al que pretende usurpar Ceuta y Melilla. Sabíamos de dónde venía esa voluntad cuando confesó ante las cámaras cuánto debía a su indigna esposa, que sin formación alguna, vino a ostentar una cátedra para proveerse de lo que más sabe, la captación de recursos, con esa escuela que solo proporciona haberse beneficiado del negocio de prostitución de su padre.

Desde finales de los años 80, Sabiniano Gómez, suegro de Sánchez, y su hermano Enrique Francisco Gómez, tío de Begoña Gómez, arrendaron varios inmuebles, propiedad de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), un edificio de la calle San Bernardo 38, por 850 euros, en pleno centro de Madrid, en tanto la entidad financiaba la completa remodelación del edificio con una inversión multimillonaria. El valor de las tres propiedades arrendadas a la familia Gómez contrasta con las ridículas rentas que ha pagado por su posesión. El ático fue transformado en 14 habitaciones que se alquilaban como alojamientos turísticos bajo la marca «San Bernardo Rooms» desde 2015 hasta 2022. En el mismo edificio, los Gómez gestionaban la «Sauna Adán», un establecimiento que operó desde 1989 hasta poco antes de la pandemia, conocido por ser un punto de encuentro de la comunidad gay. Sabemos de donde le viene la ideología woke. No extraña en ese aventurerismo del sátrapa, el grado de familiaridad que tiene con la corrupción y la facilidad con que viene a ocupar y manipular las instituciones. No hay nada que le salpique al presidente teflón. Su desmesurado poder de corrupción le permite precipitarse en la autocracia, que le hace al ciudadano común dudar de que desocupe el poder tras unas elecciones limpias sujetas a su directa manipulación a través de las empresas que controla, Indra y Telefónica. Mientras éstas empresas se descapitalizan y abandonan mercados internacionales. No parece que sea posible un abandono pacífico del poder, y se aventura que cualquier desequilibrio conduzca a un estallido de violencia, si se examina la conducta del tirano que ignora por igual el poder legislativo por su habilidad para comprar voluntades, y el poder judicial por su irremisible sumisión a cuenta del control que el gobierno tiene del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Le favorece la irresponsabilidad y complicidad de Feijoó que barrió la hierba bajo sus pies con sus pactos y con ocasión de las últimas elecciones generales. Feijoó no se entera de nada.

El discurso oficial subraya sistemáticamente sus logros. El Producto Interior Bruto (PIB) muestra en 2023 un crecimiento del 3%. Este incremento nominal del PIB no se ha traducido en mejoras significativas del poder adquisitivo de los ciudadanos, estancado desde 2018. El crecimiento real de los salarios es nulo en la práctica; los salarios nominales con subidas de 4.14% en septiembre de 2024, no compensan la inflación. El gobierno subvenciona ONGs mientras obliga a declarar el IRPF, a quien no lo hacía, a cuenta de una subida nominal que pagan las empresas. Mas recaudación.

La inflación que persiste con el 3% en febrero de 2025, ha erosionado la capacidad económica de clases medias y trabajadoras. Disminuye la clase media y un número creciente de ciudadanos quedan sujetos a merced de la caridad pública. El gobierno de Sánchez ha recurrido a una política fiscal agresiva, incrementando considerablemente los ingresos tributarios. En 2022, se superaron en 23.111 millones de euros la previsión presupuestaria, elevando la carga fiscal a niveles récord, por encima del 42% del PIB, muy superior al promedio de la Unión Europea. Impuestos como el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el IVA han registrado aumentos notables, agravados por la creación de nuevas figuras tributarias, como el impuesto temporal a las grandes fortunas, que además incrementa la complejidad del sistema fiscal. Mientras, quiere condonar deudas a quienes la han adquirido irresponsablemente como los gobernantes separatistas de Cataluña, que a renglón seguido de la condonación, planean recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica, un premio al despilfarro, la corrupción y la irresponsabilidad.

Pese a los esfuerzos del gobierno por mostrar una imagen positiva en materia social, se ignoran gravísimos e indisimulables problemas sociales. Las listas de espera del sistema sanitario continúan aumentando, especialmente en regiones con alta presión migratoria. Durante el primer semestre de 2022, España recibió 478.990 nuevos residentes extranjeros, provocando tensiones en la infraestructura sanitaria y los servicios públicos. Las políticas migratorias buscan integrar a 7 millones de extranjeros ignorando el número creciente de ilegales, y solo 2,9 millones contribuyen a la Seguridad Social. La tasa de desempleo juvenil se mantiene alarmantemente alta, de entre un 25% y 26%, de las más altas de Europa. A este escenario se suma el uso extendido de contratos fijos discontinuos; 830.000 trabajadores están en una situación laboral precaria, que oculta la magnitud del desempleo.

El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema cada vez más grave. Las políticas de control de precios solo han servido para retirar viviendas del mercado; solo en Cataluña 40.000 propietarios han renunciado a alquilar. El precio medio de la vivienda alcanzaba los 2.042 euros por metro cuadrado ya en diciembre de 2023, y sigue creciendo, mientras que los alquileres se han disparado, dificultando el acceso a una vivienda digna. Las ocupaciones ilegales de viviendas alcanzan cifras alarmantes, entre 15.000 y 17.000 casos anuales, el 42% en Cataluña, dejando en completo desamparo a los propietarios, obligados a financiar a los delincuentes, cuando afrontan procedimientos judiciales costosos y complejos, pagando entretanto los suministros al ocupa.

La seguridad ciudadana revela indicios más que preocupantes. En 2023 se registraron 4.529 casos de agresiones sexuales, un aumento del 13,3% respecto al año anterior, incremento del que son significativamente mas culpables los inmigrantes ilegales, mientras se oculta sistemáticamente el origen de los agresores. Los disturbios en Salt no pueden considerarse menores; se premia al Iman musulman que ha obtenido una vivienda del ayuntamiento gobernado por ERC a cuenta de aquellos que ha incitado a delinquir tras su desahucio, a la usanza del viejo chantaje de la violencia. La implantación del islamismo es creciente y amenazante, exigiendo derechos que se niegan a los nacionales en manifestaciones con hiyab en Parla, e imponiendo costumbres de comida halal, que abren la puerta a la islamización, con la complicidad de Cáritas, que ignora los asesinatos de cristianos en numerosos países y la irremediable degradación de la mujer. En este proceso no resulta descabellado que asistamos pronto a progromos contra quienes ignoran la cultura propia del país de acogida y se concitan para imponer la suya a sangre y fuego, con ablaciones y matrimonios forzosos.

No sólo se demuestra la incompetencia del gobierno en resolver los problemas sino que, en efecto, su estrategia es producirlos, endulzándolos con mentiras, aliándose con aquellas fuerzas destructoras que nos dejan a su merced, y que por su gracia nos sintamos bendecidos por su benevolencia casual. Todo para que la realidad quede oscurecida, la realidad de que están aquí para el expolio y el privilegio en nombre del derecho. Intentan ocultar el olor hediondo de las investigaciones sobre tráfico de influencias por parte de la esposa del presidente, Begoña Gómez, y de su cuñado, y de exministros, como José Luis Ábalos, un putero a cuenta del Estado, y las prácticas mafiosas del fiscal general García Ortiz, de funcionarios y servidores de la pléyade de contratados de la Moncloa. En la Moncloa Mafiosa, Rolo Tomasi se sale siempre con la suya, intentando ocultar la política de obstaculizar la justicia y las decisiones cómplices de Conde Pumpido, todos al servicio del Puto Jefe de la Rosa Nostra, que juega a su antojo, poniendo y quitando peones a conveniencia, cambiando leyes, sin importarle mancharse de barro o de sangre. Pues que sepa Sanchez, que los españoles no tienen una infinita tolerancia, ni es infinito su letargo. Cuando la injusticia y atropello del ciudadano es tan acusada, lo único que se le puede desear a Sanchez es que llegue pronto el momento de su procesamiento judicial, pues entonces podrá protegerse de la furia de los justos, no con la poltrona, sino por la propia policía, cumpliendo órdenes de su cometido profesional.