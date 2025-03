El problema de los blanqueadores chinos de ´marca blanca´

No deja de ser paradójico que, en 2018, fuera precisamente el ´torrentino´, José Luis Ábalos, quien defendiera la moción de censura contra Mariano Rajoy, por aquel sonado caso de corrupción, dentro del PP, conocido como el caso Gürtel. Una nimiedad hoy en día, visto lo que desde entonces nos han permitido ver a través de la ventana de Overton, de ´la brunete pedrete´, que aun siendo mucho, no es ni sombra de lo que presuntamente puede llegar a ser.

Pero volvamos al día de autos, cuando contemplamos ojipláticos, como aquella moción de censura, llena de indignados y grandilocuentes discursos contra la corrupción, llevó en volandas a Pedro Sánchez hasta el Palacio de la Moncloa, donde, desde entonces, pernocta y desayuna. Veamos ahora los éxitos conseguidos por aquel que se presentó como el adalid contra la corrupción; una especie de ´Míster Clean´ de la política.

Los frutos obtenidos desde aquel momento por ´Míster Clean´, amén de que no pueda pisar la calle sin que los ciudadanos intenten aplaudirle la cara, los resume muy bien el digital ´El Debate´, al informar de cómo España ha sufrido un acusado descenso en ‘ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN’, “pasando del puesto 30 en 2019, al 36 de 2023, hasta caer al 46 en este 2024, colocándose por detrás de países como Botsuana, Ruanda o Arabia Saudí, por no haber realizado «un progreso sustancial» en la lucha contra la corrupción y mantenerse en un momento de «estancamiento legislativo», ya que aún existen 87 directivas europeas pendientes de transposición y el país sigue sin contar con una estrategia nacional anticorrupción”.

“El Debate ha accedido a un documento de Presidencia del Gobierno del pasado 30 de enero que demuestra cómo este asunto para Sánchez no es prioritario, algo que no resulta sorprendente a la vista de los escándalos que le rodean, con un Fiscal General a un paso del banquillo. Moncloa no tiene documentos sobre esta estrategia que exige Bruselas y regula la ley española de 2023 firmada por el propio Sánchez, como tampoco existe información alguna sobre las medidas que piensa tomar el presidente para frenar el descenso de seis posiciones que había sufrido España en el ‘Índice de Percepción de la corrupción’ hasta 2023, y que, según el informe difundido por Transparencia Internacional este mes de febrero, ha vuelto a descender diez puestos más”.

La Comisión Europea pide que se cumpla con la Ley publicada en el BOE, el 20 de febrero de 2023. Una ley que establece en su disposición adicional quinta, la obligación del Gobierno de aprobar una Estrategia contra la corrupción, concediendo un plazo de 18 meses a tal fin.

En agosto, hace siete mesas, venció el plazo establecido, mientras que la ´ESTRATEGIA CONTRA LA CORRUPCIÓN´ sigue en la libreta de ´Míster Clean´, dentro del epígrafe ´asuntos pendientes´.

Normal que no tenga tiempo de escribir un libro sobre ´prevención de incendios´, quien se pasa 24 horas haciendo de bombero, apagando fuegos; pero no con la manguera, no, sino con los medios, regándolos con generosidad, para que no hablen de los incendios, y si lo hacen, no se salgan una tilde, del ´relato´ oficial.

En fin, con la UE y su madame, hemos topado. Por cierto, sé que no tiene nada que ver con lo antedicho, pero no he podido evitar recordar, por unos momentos, la historia de aquella puta que despidieron de un burdel, por ser demasiado golfa. Yo me entiendo.