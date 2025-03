El lento suicidio demográfico de España: causas, consecuencias y soluciones

En la España de toda la vida abundaban los niños y predominaban las familias numerosas. No éramos un país rico, pero vibrábamos de vida. Así fue hasta hace un cuarto de siglo o poco menos. Ahora vivimos en un país donde cada vez se peinan más canas y en el que la chiquillería brilla más y más por su ausencia. Como no tenemos ni siquiera los niños precisos para el reemplazo de la población (2,1 hijos por mujer), cada nueva generación de españoles es un 30%-40% menos numerosas que la anterior y eso es algo que tal vez no había sucedido nunca en nuestra Historia. Por primera vez desde tiempo inmemorial, por su demografía y por la edad promedio de su población, España tiene más presente y pasado que futuro.” “El Suicidio Demográfico de España” de Alejandro Macarrón Larumbe (Ed. Homolegens, 2011). Página 25.

España se enfrenta a un desafío demográfico sin precedentes, caracterizado por el descenso de la natalidad, el envejecimiento poblacional y un saldo vegetativo negativo persistente. Este fenómeno, que ha sido denominado suicidio demográfico, compromete la perdurabilidad del denominado estado de bienestar, la viabilidad económica y la cohesión social.

A partir de un análisis basado en datos estadísticos y referencias bibliográficas clave, este artículo pretende examinar las raíces de la crisis demográfica, sus implicaciones económicas y sociales, así como las estrategias posibles para mitigar su impacto.

1. Diagnóstico del problema: datos y tendencias

1.1. Natalidad en mínimos históricos

España tuvo una de las tasas de fertilidad más bajas de la Unión Europea, con 1,12 hijos por mujer en 2024 (INE, 2025), una cifra muy inferior al umbral de reemplazo generacional de 2,1 hijos. En los últimos diez años, los nacimientos han caído un 24,7%, pasando de 427.595 en 2014 a 322.034 en 2024.

El ligero repunte del 0,4% en los nacimientos de 2024 se debe principalmente al crecimiento de la población inmigrante, más que a un cambio en los patrones reproductivos de las españolas nativas.

1.2. Envejecimiento poblacional y saldo vegetativo negativo

El envejecimiento acelerado de la población es otro factor determinante. La esperanza de vida ha aumentado de 35 años en 1900 a más de 82 en la actualidad (Macarrón, 2011), lo que, sumado a la baja natalidad, ha generado una pirámide poblacional invertida.

En 2024, el saldo vegetativo fue de -114.937 personas, lo que equivale a una pérdida neta de 300 habitantes diarios (INE, 2025).

1.3. Reducción de la población en edad laboral

Se prevé que, para 2066, España habrá perdido más de cinco millones de habitantes, lo que tendrá un impacto crítico en la relación entre población activa y dependiente. Según anticipa el INE, para 2050 habrá dos jubilados por cada tres trabajadores, lo que pondrá en jaque la perdurabilidad del sistema de pensiones (Barraycoa, 2019).

2. Causas del declive demográfico

2.1. Cambios culturales y sociales

Desde una perspectiva sociológica, autores como Carlo Cipolla (1988) han señalado que el comportamiento irracional de las sociedades puede conducirlas a la autodestrucción. La tendencia a familias más reducidas y el desprecio por la natalidad pueden interpretarse como una manifestación de esa miopía social.

Xavier Barraycoa (2019) argumenta que la crisis de valores tradicionales ha generado una menor disposición al compromiso familiar, erosionando las bases culturales que antes incentivaban la natalidad.

2.2. Factores económicos y laborales

A pesar de que el PIB español creció un 3,2% en 2024, la precariedad laboral y el alto coste de la vivienda siguen dificultando la formación de familias.

Robert Trivers (2011) explica que muchas decisiones humanas están marcadas por autoengaños y percepciones sesgadas del futuro, lo que podría explicar por qué muchas parejas optan por posponer indefinidamente la maternidad, subestimando el impacto biológico de ese retraso.

2.3. Retraso en la maternidad y reducción de la fertilidad

El porcentaje de nacimientos de madres de 40 años o más ha aumentado del 7,2% en 2014 al 10,4% en 2024 (INE, 2025). Este retraso reduce la probabilidad de tener más de un hijo, lo que contribuye a la caída global de la natalidad.

3. Consecuencias económicas y sociales

3.1. Crisis del sistema de pensiones

El envejecimiento poblacional pone en riesgo la perdurabilidad del sistema de pensiones. Con menos jóvenes cotizando y más jubilados recibiendo prestaciones, el modelo actual es insostenible a largo plazo (Macarrón, 2011).

3.2. Impacto en el mercado laboral

La disminución de la población activa afectará la productividad y el crecimiento económico, con una contracción en sectores clave como la vivienda y el consumo.

3.3. Fragmentación social e individualismo

Erasmo de Róterdam (1511), en Elogio de la estulticia, advertía que la necedad colectiva lleva a sociedades enteras a ignorar problemas evidentes hasta que es demasiado tarde. La falta de conciencia sobre el problema demográfico podría derivar en conflictos intergeneracionales y un aumento de la polarización social.

4. El papel de la inmigración: una solución parcial e insuficiente

La inmigración ha permitido compensar temporalmente la caída de población, en enero de 2025, España alcanzó los 49.077.984 habitantes gracias a la llegada de más de 300.000 inmigrantes (INE, 2025).

No obstante, Macarrón (2011) advierte que la inmigración no es una solución estructural, ya que con el tiempo los inmigrantes tienden a adoptar los mismos patrones reproductivos que la población nativa. Además, Barraycoa (2019) subraya que una inmigración descontrolada puede generar tensiones sociales si no se acompaña de estrategias eficaces de integración.

5. Soluciones y estrategias para revertir la crisis

5.1. Políticas de fomento de la natalidad

Incentivos económicos : Reducción de impuestos y puesta en marcha de ayudas directas a familias con hijos.

Flexibilización laboral : Medidas que permitan conciliar vida laboral y familiar.

Campañas de concienciación: Promoción de la natalidad como un valor esencial para el futuro del país.

5.2. Reformas estructurales

Perdurabilidad del sistema de pensiones : Ajustes en la edad de jubilación y fomento de planes privados.

Vivienda accesible: Facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes y familias.

5.3. Inmigración regulada y sostenible

Frenar la inmigración descontrolada.

Integración efectiva para evitar fracturas sociales.

Selección de perfiles laborales que contribuya al crecimiento económico.

Conclusión

España se enfrenta a un desafío demográfico sin precedentes, con implicaciones económicas, sociales y políticas de suma importancia.

Si bien la inmigración ha proporcionado un alivio temporal, la única solución razonable a medio y largo plazo es fomentar la natalidad y adaptar el modelo económico y social al nuevo contexto poblacional.

Tal como advierte Xavier Barraycoa (2019), si no se emprenden acciones urgentes, España podría entrar en un proceso irreversible de declive demográfico, con consecuencias imprevisibles para las futuras generaciones.