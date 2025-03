«Si en vuestro temor buscareis solamente la paz del amor y el placer del amar, entonces más vale que cubráis vuestra desnudez y salgáis de sus umbrales, para que entréis en un mundo sin primaveras, donde reiréis, pero no con toda vuestra risa, y lloraréis, pero no con todas vuestras lágrimas». Kahlil Gibran, “EL PROFETA”, 1923.

Y en mi locura, hallé refugio a la sombra del Amor, y Paz en la Palabra… La Palabra que me guió hasta un mundo nuevo, libre de la dictadura de empoderados sociópatas.

Un mundo más arriba de vividores, vendidos y come gambas, donde para volar sobre las miserias humanas, no hace falta nada; porque el alma no necesita alas.