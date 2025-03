El último caído

Se trata del p. Santiago Cantera, prior de la Basílica del Valle de los Caídos, que ha sido ´apartado´, o, mejor dicho, ´cancelado´, de su labor al frente de la comunidad benedictina que custodia la emblemática Basílica de Cuelgamuros. La ´Wokepedia´, ya ha suprimido lo de ´Caidos´.

El p. Cantera firmó su sentencia cuando se ´atrevió ´a oponerse a la profanación de las tumbas de Franco y José Antonio, no por quienes estaban en ellas, sino por ser tumbas en lugar consagrado.

Hay quienes dicen que su cese ha sido una venganza del régimen de colorines, por haberse atrevido a desafiar a ´Su Sanchidad´. Podría ser.

Lo que me extraña es que con la que tiene liada el sátrapa, le quede tiempo para ejecutar venganzas que le suban la libido. Así que, el motivo real de finiquitar al humilde fraile, bien podría ser otro muy distinto al de la pura revancha. Veamos.

Intentar marcar los límites de un megalómano, que rodeado de serviles ´palmeros´, se cree un elegido que pasará a los libros de Historia, es lo mismo que intentar marcar límites a la estupidez. No hay límites para quien se siente como el ´Hércules enamorado´, de Cavalli.

Así pues, como ve que su barca hace agua por todas partes, y sus ratas mediáticas de referencia, según parece, están huyendo ´por patas´, abandonando al ´piernas´, a su destino, presuntamente bien podría estar pensando, nuestro ´Hércules enamorado´, como ´traca´final, en desenterrar a los Reyes Católicos, o, por qué no, en dinamitar la Cruz del Valle de los Caídos. Tiempo no le queda mucho.

Pero yendo a por la mayor, y en honor a la verdad, quien cesa al valiente Cantera, no es el BOE, sino el arzobispo de Madrid, cardenal Cobo. Pero Cobo es la piedra, no la mano.

Quien lanzó la piedra, es, cómo no, el papa Francisco, que a la postre es quien nombró a Cobo, tras promocionar su acelerada carrera eclesiástica hasta el cardenalato. Una carrera tan vertiginosa, que le ha llevado a ser conocido, en los círculos diocesanos madrileños, como ´Cobito Meteorito´.

Me había propuesto, por razones de humanidad, intentar no volver a hablar del papa Francisco, dada la gravedad de su estado de salud; pero lo mismo que él ha sembrado, me lo ha impedido.

Así pues, si finalmente es dinamitada la cruz más grande del mundo, (según el Guinness World Records), ese sacrílego acto no hubiese sucedido sin el concurso necesario del papa Francisco, que es quien tenía el poder y los medios necesarios para haberlo evitado…

¿Cobito? ¡Hijo de gato, minino!