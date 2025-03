DESPRECIAN A ESPAÑA

Tiene todo el sentido que la sociedad vasca vea reconocida internacionalmente la pelota vasca, que además se llama pelota vasca. La Federación Internacional es Federación Internacional de Pelota Vasca. Por tanto, estamos haciendo algo que en cualquier sociedad democrática tiene toda la normalidad del mundo’. (Marca/19/3/2025.)

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) Aclaremos, en primer lugar, que J.M. Rodríguez Uribes es socialista. Este individuo, como tantos otros socialistas, y asimilados, desprecia a España

Todos sabemos- los que queremos enterarnos- que esta cesión a los separatistas vascos es a cambio de algo. El presidente Sánchez necesita los votos de los enemigos públicos de España para seguir en el sillón presidencial. Y como es sabido- los que queremos saberlo- un mentiroso compulsivo y sin escrúpulos, es capaz de desmantelar España- como está haciendo- para su propio interés. Competencias de inmigración a los separatistas catalanes, cupo catalán, etcétera.

Con la colaboración de las criadas mediáticas subvencionadas y tertulianos afines, que manipulan a la opinión pública, aplaudiendo las infamias de Sánchez. O sea, desprecio a España.

Lo que está haciendo este gobierno de socialistas, con socios comunistas, separatistas, golpistas catalanistas y herederos políticos de la banda terrorista ETA, tiene toda la normalidad del mundo, en cualquier sociedad democrática. Dice el socialista Rodríguez.

Incluso los que han sufrido la LOGSE socialista, saben que uno de los graves problemas que tiene España es su débil cohesión. Y el sistema autonómico ha profundizado en la desunión y fragmentación de España. Culminada con el socialista Sánchez y sus socios antiespañoles.

La penúltima infamia socialista, contra España y su historia, la tenemos en la prohibición de la ex magistrada Robles- ahora ministra de Defensa- de la parada militar del 2 de Mayo.

‘Díaz Ayuso ha trasmitido a Robles la ‘decepción’ de todos los madrileños, así como la suya propia, porque «por primera vez en la Historia de la Comunidad de Madrid, no se haga la tradicional parada militar el día 2 de Mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol’. (El Debate)

El origen de esta festividad se remonta al 2 de mayo de 1808, cuando los madrileños se levantaron contra la ocupación de las tropas napoleónicas.

En vez de honrarlo, los socialistas desprecian un hecho heroico de los españoles de Madrid, defendiendo España del invasor francés. Ni el PSOE, partido corrupto y antiespañol, ni el acomplejado PP, han defendido- clara y sistemáticamente- España, su historia y la lengua española. Por ejemplo, la lengua española está marginada y perseguida en los ‘territorios comanches’. Que no son, únicamente, Cataluña y el País Vasco. Baleares es un lamentable ejemplo de cómo la cobardía del PP y la traición del PSOE han hecho posible la marginación del español y el mallorquín, y la imposición del catalán de Barcelona.

Ambos partidos han cedido a las presiones/chantajes de los separatistas antiespañoles, PNV, BNG, Junts, ERC y fauna similar. Ahora socios del socialista Sánchez.

¡Y hay feligreses fanatizados que votan esta infamia!

No, ser un traidor a tu patria no es normal, ni en las democracias, ni en las dictaduras. Dos ejemplos que muestran cómo – durante más de cuarenta años- el bipartidismo antiespañol (PSOE/PP) no ha hecho nada para defender España y su historia frente a los ataques y desprecios de los separatistas y fauna asimilada.

Primero. Así como cualquier francés- incluso los de izquierdas- vocean orgullosos ¡Vive la France!, en España, hay mucha gente que no se atreve a vocear ‘Viva España’. Consecuencia de décadas de cobardía y traición de PP/PSOE. El ‘Caudillo Sánchez’ no puede gritar ‘Viva España’ porque es un traidor a España. Y Alberto, ¡Que no me confundan con Abascal, por Diosss!

El segundo, se refiere a los comegambas de Comisiones Obreras. Aseguran que llevar una pulsera con la bandera de España, es ser militante de ultraderecha. Lo progresista es estar avergonzado de mostrarla.

Es muy grave que el traidor y corrupto Sánchez sea presidente de España, pero el verdadero problema es que hay más de siete millones de feligreses fanatizados que son más leales a la secta socialista- corrupta y traidora- que leales a España y su Constitución.

Sin contar los bobos que no se enteran, con esta tropa socialista ¿qué democracia podemos tener?

Sebastián Urbina