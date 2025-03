¿Gobierno? ¿Qué Gobierno?

Sorprende, y muy positivamente, que, en ocasiones, de la simple observación de las palabras, de penetrar en su significado real, puedan extraerse sabrosas conclusiones. Me refiero a palabras corrientes, de las que utilizamos a diario sin profundizar en ellas, sin prestarles demasiada atención.

Y me sorprende, casi tanto, que entre los buenos periodistas, se entiende, los no vendidos, ni uno solo de ellos haya reparado en lo mucho que podemos deducir de dos palabras que usamos a diario, puede que docenas de veces en algunos casos.

Me refiero a los términos “Gobierno” y “Ministro”.

Cierto que los periodistas competentes y libres no son tantos; pero sigue siendo extraño que hayan pasado por alto lo que voy a intentar explicar a lo largo de las líneas que siguen.

Pensemos en el Gobierno actual, su Presidente y el conjunto de Ministros que lo componen; diariamente nos referimos a ellos con toda la naturalidad del mundo; quiero decir, dando por supuesto que estamos hablando de un Gobierno, sus Ministros y el Presidente que los dirige.

Y resulta que no es así.

Veamos.

Estudiemos la palabra “Gobierno”. ¿Qué significa exactamente “gobernar?”. Parece claro que quiere decir gestionar un país en busca de su progreso; otra cuestión será el mejor camino para conseguir ese deseable logro; de eso se ocupan las diversas ideologías, quiero decir los métodos que cada grupo entiende los más rápidos y seguros, con menos contraindicaciones en busca de tan noble objetivo.

Pero cuando un llamado Gobierno, el que actualmente padecemos, no busca nuestro progreso, sino todo lo contrario, llamarlo Gobierno, lisa y llanamente, constituye un error kilométrico.

¿Cómo puede llamarse gobernar a ponerse de parte de los asaltantes de viviendas y en contra de sus atracados propietarios? ¿O fomentar ¡y financiar! la invasión que está acabando con España? ¿O ignorar olímpicamente sentencias firmes de nuestros Tribunales, cuando no anularlas a golpe de prevaricación? ¿O entregar a los enemigos de España competencias no autorizadas por la actual Constitución? ¿O forzar al Legislativo a aprobar Leyes claramente anticonstitucionales? ¿O, en complicidad con la corrupta Unión Europea, destrozar nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestra pesca, nuestra minería, nuestras fuentes de energía? ¿O aumentar el paro, a la vez que se falsean sus cifras y jurar, tan solemne como falsamente, que cada vez hay más personas trabajando? ¿O freír a impuestos a la ciudadanía para financiar gasto inútil, cuando no, lisa y llanamente, latrocinio? ¿O machacar a modo a los autónomos, al comercio, a la pequeña y mediana Empresa? ¿O cercenar derechos y libertades, ¡con el falaz argumento de estar defendiendo esos derechos y libertades? ¿O promulgar Leyes que sancionan sentimientos, algo intolerable en cualquier país civilizado? ¿O acabar con la presunción de inocencia? ¿O con la necesaria igualdad entre hombres y mujeres?

Ya ven que la lista es larga; y aún podría seguir y seguir; pero, como expresiva muestra, me parece más que suficiente; dejo a mis lectores la desmoralizadora tarea de añadir todavía más desastres a esta repugnante relación.

¿De verdad, en nombre del mismísimo Diccionario, puede llamarse “gobernar” a perpetrar todas esas iniquidades?

Conclusión: cada vez que escuchen a alguien referirse a Sánchez como Presidente del Gobierno, por favor, háganle una sonora pedorreta, con el ruego adjunto de que vaya a reírse de otro.

Ese señor no preside ningún Gobierno, sino otra cosa muy diferente; si digo opuesta, aún me acercaría más a la verdad. Les dejo la tarea de calificarlo; tomen la precaución de hacerlo en voz baja y sin testigos, o arriésguense a las consecuencias, que estamos donde estamos.

Vamos con la segunda parte, que también tiene su miga.

Me refiero a la palabra “Ministro”

Apliquémosle una clarificadora lupa; llegaremos a la conclusión de que Ministro sólo puede ser una persona que reúna estas dos imprescindibles condicione, aparte de la honradez, claro, que no hay por qué suponerla: de un lado, formación intelectual y profesional de primer orden; quiero decir, absténganse ignorantes y similares; en segundo lugar, que haya acreditado suficientemente, a lo largo de un razonable período, eficaz competencia en la gestión; un Ministro ha de manejar millones y, sólo a un mentecato ¡o a alguien infinitamente peor, y no quiero señalar! se le podría ocurrir ponerlos en la mano de cualquier indocumentado.

En España no tenemos Ministros, sino usurpadores; personas que no han gestionado en su vida ni siquiera una tiendecita con dos dependientes, ¿cómo van a gestionar eficazmente todo un Estado de la complejidad del nuestro? Respuesta: pues, exactamente, como lo están haciendo. ¿Y qué otra cosa cabría esperar?

O sea, que llamar Ministros a toda esta panda, vuelve a ser un atentado contra el Diccionario, contra el sentido común y, si me apuran, también contra las buenas costumbres.

Con ser terrible, todo lo anterior, aún nos queda otra conclusión, bastante más aterradora, si cabe. ¡Y vaya si cabe!

A Pedro Sánchez se le puede acusar de muchas cosas; todas ellas tan malsonantes como exactas; pero imbécil, lo que se dice imbécil, el buen señor no es.

Lo que significa que sabe perfectamente a qué incompetentes está nombrando Ministros.

Lo que también significa que sabe, igual de perfectamente, que con semejante panda no se puede ir a ninguna parte; se entiende, a ninguna parte decente y deseable. O sea, está al tanto de lo que pretende hacer con nosotros. ¡Y vaya si lo está haciendo!

Conclusión: de todo lo anterior cabe deducir que un Gobierno que no es Gobierno, compuesto por Ministros que no son Ministros y presidido por un señor que no es Presidente, sólo puede llevarnos al desastre.

Con un terrible añadido: a un desastre astuta y meticulosamente planeado. Y en ello están.

Un desastre, por cierto, al que caminamos a velocidad cada vez mayor.

O sea, en moto.

Me queda formular un deseo, que, muy posiblemente, en deseo se quede: a ver si hay suerte y me lee un periodista de los de verdad; a ver si hay más suerte todavía y está de acuerdo con todo lo aquí expresado; y, el colmo de la fortuna consistiría en que entendiera que sería mucho más eficaz en la lucha contra la opresión, el difundir día y noche esta idea; desacreditar desenmascarando, quiero decir. A lo mejor tendría más éxito que denunciar y denunciar. Algo que debe hacerse, claro que sí; pero, a palo seco, como estamos viendo a diario, no parece tener el menor efecto en los abducidos; sin embargo, mostrarles el ridículo que están haciendo, quizá ayudara a que más de uno se cayera, por fin, del guindo.

En fin, amigos, por desear, que no quede.

Dicho de otro modo: ¿hay alguien ahí?

Pues eso.

Elena Sánchez