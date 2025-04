Alfonso Rojo: “Sánchez y el rojerío lanzan muchas cortinas de humo, pero si apretamos, los echamos”

¿Cortinas de humo?

¡Por supuesto!

Es una de las especialidades del Gobierno Sánchez.

Cuando las cosas se ponen feas y hace años que dan asco, nada mejor que un poco de humo para despistar al personal.

¿Hay alguien tan pardillo como para creerse que a la verdulera ‘Chiqui’ Montero le importan un comino el futbolista Dani Alves o la chica que se fue con él al baño de la discoteca?

El dislate de la vicepresidenta de Sánchez sobre la presunción de inocencia es el arquetipo de las maniobras de distracción que diseña La Moncloa y lanzan periódicamente el marido de Begoña y sus secuaces, ayudados por la ‘Brunete Pedrete’ periodística.

El tiempo es limitado, como los son los programas informativos, las tertulias, las portadas de los diarios o la atención de la ciudadanía y mientras se discute sobre Alves, no se habla de los apaños de Begoña, las trampas del hermano músico, el empleo fake de la bella Jesica, la corrupción de los ministros o la imputación del fiscal general.

Para que la cosa funcione es imprescindible la cooperación sumisa de los periodistas adictos, que se manifiesta de forma flagrante en El País, Cadena SER, LaSexta o RTVE y desde la pringosa Asociación de Periodistas Parlamentarios, los únicos a los que se da voz en el Congreso de los Diputados y que nunca preguntan por lo que duele y se limitan a masajear babosos a Patxi López, Aizpurua, Nogueras y afines.

Cortina de humo es también lo del Valle de los Caídos. No es que al rojerío, que casi 90 años después no ha digerido todavía la paliza que les dieron Franco y los nacionales, no le ponga cachondo la posibilidad de montar un parque temático en Cuelgamuros y dinamitar la Cruz más grande del mundo, pero la cosa no va de eso, al menos de momento.

Lo que buscan, tras su infame pacto con el Vaticano del Papa Bergoglio, es agitar la polémica y que no se hable de los negocios turbios de la familia de su jefe, de que están en manos Otegi y Puigdemont y de que ni siquiera pueden aprobar presupuestos.

El ataque a las universidades privadas y la histeria con los tanques del ruso Putin, son también tinta de calamar.

Así que no se me distraigan.

A respaldar a los jueces y a la UCO de la Guardia Civil, para que sigan desvelando tropelías, a difundir por WhatsApp o en redes sociales vídeos como este y las noticias que levantamos en Periodista Digital y a presionar día y noche, a ver si por fin tenemos elecciones generales.

Si apretamos, lo echamos.