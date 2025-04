Las lentejas de los obispos

Satanás es el Príncipe de la Mentira, hacedor de toda maldad, quien “ronda como león rugiente buscando aquien devorar” (1 Pedro 5:8-9).

Cuando el periódico La Razón publicaba el 1 de abril la noticia donde se afirmaba que, los monjes del Valle de los Caídos, aprobaban el acuerdo habido entre Vaticano y Moncloa, pensé, bueno, el caído abad Cantera ha ganado la guerra, cual Cid Campeador, después de ´muerto´.

Siniestro el sentido de humor del sátrapa y sus tentáculos mediáticos, de elegir precisamente la fecha del 1 de abril, para publicar ´la noticia´. Una noticia donde la máxima que reza aquello de ´no dejes que la verdad te estropee una buena noticia´, cobra su sentido. Una buena noticia para el ´Establishment woke´, y los que maman de su generosa ´teta´, que pretenderá a tapar la boca de todos aquellos que, como un servidor, han convertido la defensa del Valle y su Cruz, en algo personal.

Sin embargo, mire usted por donde, la noticia de la conformidad de los monjes custodios de la Basílica de Cuelgamuros, al parecer no es tal.

Así nos lo cuenta el director de InfoVaticana, Javier Arias, cuando publica en un artículo que la noticia publicada en La Razón, firmada por José Beltrán, donde se asegura que los monjes del Valle de los Caídos se sienten «salvados» gracias al acuerdo al que han llegado el Gobierno de España y la Santa Sede que implicará la resignificación de parte de la basílica, aunque se mantendrá la sacralidad del templo y a la comunidad benedictina que reza a diario por la reconciliación de todos los españoles.

Sin embargo, Javier Arias nos revela en su artículo que fuentes cercanas a la abadía, ´muy bien informadas´, desmienten taxativamente que los monjes estén conformes con el acuerdo al que ha llegado el Vaticano con el Gobierno del socialista Pedro Sánchez. «Los monjes no están de acuerdo. Tragan y acatan lo que hay porque no les queda otra, pero no están de acuerdo con ello», asegura una fuente conocedora de cómo se ha gestado todo este asunto. Además, (los monjes) no dudan en señalar que ese artículo de La Razón «no es verdad y tratan de manipular a los monjes».

Sin embargo, ´la letra pequeña´ de este ´entente cordiale´ en las negociaciones llevadas por Bolaños con la ´Santa Woke´, puede dar a todo este asunto, un tinte más truculento y vergonzante, a tenor de lo revelado por Jaime Gurpegui, también por InfoVaticana:

«Ni 10 días hemos tardado en conocer la letra pequeña del acuerdo entre Bolaños y Cobo/Argüello.Hay pactos que huelen a azufre.

El sellado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Conferencia Episcopal es uno de ellos. En lo que sólo puede describirse como una transacción inmoral, los obispos españoles han entregado el Valle de los Caídos a cambio de que se aparque —una vez más— el escándalo de los abusos sexuales cometidos por clérigos en España.

El ministro Félix Bolaños se comprometió con el Vaticano el pasado 25 de febrero a desbloquear la resignificación del Valle. A cambio, el plan de indemnizaciones a las víctimas de abusos por parte de eclesiásticos ha sido metido cuidadosamente en un cajón, con la promesa de crear una subcomisión parlamentaria que —¡sorpresa! — no garantizará nada antes de 2026. Ni justicia, ni verdad, ni reparación. Sólo más tiempo, más titulares vacíos, más humo. La estrategia es burda: el Gobierno finge exigir responsabilidades a la Iglesia, mientras le da margen para no asumir ni un euro en compensaciones. Y la Iglesia, en vez de enfrentarse al drama con humildad y coraje, ha optado por pactar en lo que más duele: el alma de su memoria histórica. Argüello y Cobo celebran la permanencia de la fachada católica, mientras por dentro todo se desmorona: el Valle será transformado en un parque temático de la memoria “inclusiva”, es decir, de la amnesia.

Y todo para no tener que mirar de frente a las víctimas de pederastia ni abrir la cartera. La Conferencia Episcopal se defiende diciendo que no hay conexión entre el pacto por Cuelgamuros y el aplazamiento de las indemnizaciones. Es mentira. Hay pocas cosas más evidentes que un “quid pro quo” mal disimulado. ¿Qué ha conseguido el Gobierno a cambio de su benevolencia con los monjes? ¿Y qué ha conseguido la Iglesia sino la patada hacia adelante de una bomba a punto de estallar?».

Al final, si Dios y el recurso contencioso-administrativo, presentado por Abogados Cristianos, no lo remedia, el Valle, una vez desnudado de su significado sacro, se puede convertir en un parque temático, dejando a los monjes de figurantes, al estilo de los enanitos de ´Disney Woke´. Pero bueno, si eso evita de momento que la Conferencia Episcopal tenga que aflojar la cartera, pues, eso; ´pa mear y no echar gota´.