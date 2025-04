Nos llegan cada vez más jóvenes con adicciones a los que en su casa nunca les dijeron que no a nada». El doctor Bartolomé Baena, presidente de la Sociedad Médica Andaluza de Adicciones y Patologías Asociadas, advierte de la pérdida de valores como el esfuerzo o la disciplina y la falta de objetivos en la vida como causante de adicciones. (ABC)

Lo que dice el doctor Baena es algo muy importante y sabido. Este grave problema es problema sabido a pesar de que un doctor inteligente nos recuerda que tenemos un serio problema con los jóvenes.

Lo que hace que lo planteado por el doctor Baena sea gravísimo, es que ya se sabe. Por ejemplo, pérdida de valores, como el esfuerzo, o la disciplina. Y la falta de objetivos valiosos.

Lo que hace que lo dicho por el doctor Baena sea preocupante, es que la sociedad sabe que tenemos serios problemas con la juventud, y mira para otro lado. Esto es lo realmente indignante y vergonzoso. Que lo que dice el doctor Baena, no es nuevo. Aclaro- aunque el lector inteligente ya lo sabe- que hay sectores de la juventud, ejemplares. Y lo han mostrado, entre otros, con la Dana, en Valencia.

Planteemos este grave problema de manera más concreta. Se trataría de un joven cuyos padres perciben que su hijo tiene adicciones que le perjudican. Esta situación se repite tanto, que los padres no tienen ninguna duda de que su hijo tiene un serio problema que afecta a su salud, a su rendimiento académico y a su estabilidad emocional. ¡Pero no hacen nada! Nunca le digo no.

¿Qué pensaríamos de unos padres así? Pensaríamos que son unos irresponsables. ¿Por qué los políticos no se toman en serio este grave problema? No sólo ellos, por supuesto, pero la principal responsabilidad es de los políticos.

Leamos unas palabras de Alicia Delibes, profesora y política: ‘Las estadísticas sitúan al 25% el porcentaje de alumnos que no consigue el certificado de la ESO. Estos jóvenes, después de 10 ó 12 años de escolaridad pagada por los contribuyentes son devueltos a sus casas sin que hayan podido aprender nada que les sirva para ganarse la vida’.

¿A qué podrán aspirar estos alumnos? Lo más cómodo es una paguita del Estado socialista a cambio de votarles. O sea, súbditos de progreso. ¿Te enteras, Alberto, de la importancia de la ‘batalla cultural’, o sigues con la ‘gestión y moderación’?

Dice la profesora sueca Inger Enkvist: ‘Ese tipo de sistema educativo (se refiere a Singapur, Corea del Sur o China) también ha conseguido romper la relación entre un entorno socioeconómico bajo y los malos resultados académicos a través de «la disciplina, el esfuerzo y unos profesores bien formados y exigentes’.

Los éxitos educativos a los que hace referencia la profesora sueca, pasan por disciplina, esfuerzo y profesores bien formados y exigentes. Pero, en España, las leyes educativas- prácticamente todas socialistas- no fomentan el esfuerzo y la disciplina. Esto se ve como algo atrasado y reaccionario, de otras épocas. No es casualidad que los profesores tengan muchas bajas por depresión. Está mal visto ser exigente y, encima, muchos profesores no son respetados por los estudiantes. Además, ya está el ‘profesor Google’. ¿Para qué necesitamos profesores de carne y hueso?

La clase política, con sus leyes educativas socialistas, perjudica el desarrollo educativo de las jóvenes generaciones, porque la pedagogía progresista- la imperante- pasa del esfuerzo, la disciplina y el mérito. La educación tiene que ser fácil y diver.

Pero, esfuerzo, disciplina y mérito son tres pilares fundamentales para el desarrollo personal y social. Sin ellos, los estudiantes salen insuficientemente formados, con pocos conocimientos y con una personalidad débil. ¿Cómo se enfrentarán a las dificultades? ¿Drogas? ¿Paguita de Papá-Estado-Socialista?

Estos semianalfabetos, y asimilados, son los que berrean ¡Ha llegado el fascismo! porque Trump ganó las elecciones. Aquí berrearían lo mismo si las ganara Abascal.

Se está engañando a las jóvenes generaciones. Especialmente los padres, deberían tomarse muy en serio la crítica razonada a los políticos irresponsables que perjudican a sus hijos gracias a una educación poco exigente. Vea el ejemplo de analfabetos funcionales con cargo de ministro. Y Sánchez es peor. Tiene socios comunistas, golpistas catalanistas y herederos políticos de la banda terrorista ETA. Coloniza las instituciones como un vulgar dictador. Y los gilipollas dicen que el peligro es la ‘fachosfera’.

Alberto, ‘gestión y moderación’.

No permita que los políticos perjudiquen más a sus hijos con leyes educativas progresistas. Digamos ‘Sí’ a una educación exigente que forme sólida y profundamente a los estudiantes y proponga valores y objetivos valiosos, que estén dispuestos a perseguir a lo largo de su vida.

O el futuro será terrible.

Sebastián Urbina