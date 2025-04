“La lupa sobre el diccionario”

¡Cuánto podemos aprender de las palabras! Un simple acercarse a ellas, estudiarlas, casi me atrevería a decir hacerles preguntas, suele resultar un sano ejercicio del que casi siempre terminaremos sacando algo en claro.

Escuché hace años, a no sé qué sabio, afirmar que bastaba examinar a fondo el sonido de un idioma para deducir alguna característica de los individuos que lo hablaban. Aseguraba el buen señor que las palabras no nacen porque sí, muy al contrario obedecen a razones sociales, psicológicas y hasta políticas de las personas que las inventaron y, también, del momento histórico en el que fueron apareciendo cada una de ellas.

Ponía como ejemplo varios idiomas. A partir de una persona que desconociera por completo cada uno de ellos y, en función de cómo le sonaran al oído, podría deducir alguna característica de las personas que los hablaban.

El español, el francés, el italiano, parecen tener música; están como hechos para el amor, para la conversación amable y sosegada…

Sin embargo, cuando escuchaba hablar en alemán, le parecía ver una poderosa máquina a pleno rendimiento de sus motores, martilleando a modo y escupiendo aceite por todas sus junturas; el japonés, le traía a la imaginación el andar con pasos cortos y rápidos de una amable geisha. Y así sucesivamente.

Puede que se trate sólo de una simpática ocurrencia.

O puede que no. Quién sabe.

Desde luego, los españoles, los alemanes y los japoneses hablamos como hablamos, porque a lo largo de los siglos se han ido construyendo nuestros respectivos idiomas, no de modo caprichoso, sino, con toda seguridad, a partir de características tribales, de modos de ver la vida, de historia y tradiciones muy distintas en cada uno de esos tres casos. De ahí sus claras diferencias.

Hoy voy a aplicar la lupa al diccionario. Con una clara intención política para que sea más divertido. O más deprimente, me temo.

Echemos un vistazo a la palabra “voto”. Procede del latín “votum” que significa ofrenda religiosa, promesa a los dioses de hacer algo si nos concedieran tal o cuál favor.

Y sucede que, actualmente, al asunto, como si de un calcetín se tratara, nos lo han vuelto del revés.

El España son hoy “los dioses” quienes prometen cosas a los mortales si les concedemos el favor… de votarles.

En el caso de los antiguos romanos, si las deidades se mostraban propicias, todos contentos. Y, si no, a aguantarse y, lo que es peor, a echarse a sí mismos la culpa porque tal vez se hubieran quedado cortos a la hora de prometer y los dioses los han castigado por roñosos.

En la actualidad, desde luego, los dioses, ni de lejos se quedan cortos a la hora de prometer. Por ellos, que no quede. Y si, finalmente, nos niegan sus favores, cosa que sucede con demasiada frecuencia, el ciudadano, lo único que no debe hacer, es sorprenderse.

La cosa se aclara un tanto si, de nuevo tirando de lupa, la enfocamos sobre el término “devoto”. Que, aunque sólo sea por su sonido, nos insinúa un cierto parentesco con la anterior, “voto”.

Viene del verbo “devovere”, latín también, claro; significa “ofrecido a…” “dedicado a …”

“Ofrecido a”, vuelve a lo de antes: devoto de alguien es quien vota a ese alguien.

“dedicado a…”, más de lo mismo.

Hay que ir a “dedicación”, claro. Y aquí es cuando se nos enciende la luz.

Su significado es “entusiasmo, afán, entrega”

Pues, sintiéndolo mucho, me veo obligada a concluir que, dado que en política, estamos tratando con personas de carne y hueso, no con dioses, el estudio de estas palabras nos debería decir que, de votar antes de recibir, nada de nada. Primero, que nos den lo que deseamos. Entonces, y sólo entonces, les entregaremos nuestro voto conscientes ya de que lo han merecido.

O sea, a la hora de votar, jamás ser devotos. ¡Jamás!

Así pues, parece como si los antiguos romanos nos estuvieran gritando: “Cómo nosotros pedíamos los favores a unos dioses que cualquiera sabe, es lógico que no pudiéramos tomar precauciones. Ustedes, muy al contrario, que piden a gobernantes vivitos y coleando, no sean idiotas y tomen sus precauciones antes de introducir su papeleta en la urna, porque, después, ya no tienen capacidad de reacción”

Salvo en el caso del devoto, o sea, el entregado de modo entusiasta al líder de turno, que vota por amor, sin preocuparse lo más mínimo de lo que pueda esperarle después.

Parece que acabamos de establecer una clara diferencia entre el forofo y el ciudadano.

Entre el que da su voto por “entusiasmo” y el que exige, previamente, el cumplimiento de todas y cada una de las promesas que le piden a cambio.

Me dirán: “eso es imposible, pues el “dar” siempre ha der posterior al “prometer”.

¡Pero si ahí, precisamente, está el intríngulis!

Ciertamente, otorgar nuestra confianza antes de recibir lo prometido, sencillamente, es estúpido. Y dar antes de prometer, imposible.

En el término medio debe estar la solución.

Demos el voto, sí, pero de forma, digamos, provisional; si las promesas se cumplen, pasará a definitivo. En caso, contrario, lo retiramos y se acabó.

Ahora sólo falta dar con una norma que haga funcionar tan imprescindible precaución.

Lo mejor del caso es que no sería preciso aplicarla. En cuánto los políticos fueran conscientes de que está en vigor, se acabaron las estafas.

A mí, la verdad, me suena bien.

Y mejor todavía me suena que, por imposible que resulte aplicar esa saludable norma, bastaría con que la discutiéramos, con que se hablase de ella para que saliéramos ganando. Y mucho.

Creo que, ese debate haría disminuir de modo contundente el número de “devotos”. Y aumentar el de los ciudadanos, claro.

¿Y acaso no es de lo que se trata?

Pues eso.

Elena Sánchez