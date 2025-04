Menores secuestrados, abandonados o  fugados

España acoge a varios miles de menores no acompañados, los llamados menas.

Son personas procedentes del tercer mundo, especialmente del Norte de África, Marruecos, Argelia, el Chad, Senegal, etc., pero, repito, sobre todo moros marroquíes y argelinos.

En realidad, la mayoría son mayores de edad, y así lo acreditarían las pruebas médicas, forenses, de densidad ósea, dentadura, etc…, pero, en la práctica, no se les hacen, y damos presunción de veracidad a sus declaraciones de edad.

¡Y claro, les interesa decir que son menores, porque ello les supone que el Estado español se hace cargo de ellos, y cubre todos sus gastos, manutención, alojamiento, ropa, estudios o formación, asistencia sanitaria, etc.!

Un chollo, vamos.

Y la acción benéfica de nuestra Patria se entiende, en la práctica totalidad de las autonomías, a varios años después de alcanzar la mayoría de edad, para facilitar su inserción social.

Inserción que es imposible, en la mayoría de los casos, por proceder de culturas (por llamarlas de alguna manera) distintas, donde todo se basa en la violencia, en la ley del más fuerte, en el desprecio a las mujeres, con una total forma de formación…, y en muchos casos (no en todos), hasta de ganas de trabajar.

Y claro, así es imposible.

Me extraña mucho que no haya casi chicas menores de edad, no sé si se pierden por el camino, o son rápidamente “explotadas” por los modernos traficantes de esclavos que los traen, para la prostitución y otros “negocios”.

En el caso de los que son realmente menores, son chicos fugados de sus respectivas familias y países, en busca de una vida mejor.

En otros casos son personas abandonadas por su familia, o que carecen de ella…, pero cuyo cuidado y educación, entiendo no es problema de España, sino de sus países de origen.

Si el sátrapa de Marruecos no tuviera tantos palacios, castillos en Francia, etc., y fuera uno de los hombres más ricos del mundo, tal vez podría destinar algo de ese dinero a cuidar a sus súbditos menores de edad…

Al fin y al cabo, él es el Comendador de los Creyentes, y como tal, supongo que la religión musulmana le encomendará la misión de cuidar de los suyos.

¿Acaso el Estado español es una nueva orden, que podríamos llamar de “Primos de la Caridad”, que va a atender a todos los menores del mundo en situación de necesidad…?

Les recuerdo que África “solo” tiene 1.500 millones de personas, y el mundo en su totalidad, más de 8.000.

Y subiendo.

Ítem más, ¿Qué título jurídico nos ampara para mantener secuestrados a esos menores, que tienen todo el derecho, natural y positivo, a estar con su familia, y, caso de no tenerla, a que sus países de origen se hagan cargo de ellos, que para ello son nacionales de los mismos…?

Progres del mundo, o más bien giliprogres, espero ansioso sus opiniones.

Y, de cualquier forma, si tanto quieren a los menores del tercer mundo, podrían empezar dando ejemplo, y acogiendo a uno o varios en sus casas…, para que puedan disfrutar de la compañía de sus hijas.

Repito, no son nuestro problema, sino de sus familias, o, subsidiariamente, de sus naciones de origen.

Nosotros bastante tenemos con atender a los menores españoles sin familia, o abandonados por sus padres.

Ramiro Grau Morancho,

Académico, jurista y escritor