Los nuevos dioses

Los revolucionarios franceses que derrocaron el Antiguo Régimen, allá por 1789, consagraron el futuro a la ´diosa razón´, la madre sempiterna del pensamiento fragmentador. Pocos siglos después, nuestro mundo se ha convertido en un despropósito concatenado, dulce en la boca como la miel, más amargo cuando nos llega a las entrañas. Amargura que nos pide más dulce, que más tarde se volverá a convertir en amargura y así, una y otra vez, en un absurdo ritual sin sentido, camino que no lleva a ninguna parte.

Hemos sustituido a la ´diosa razón´ por el ´dios placer´, y este último es quien rige los actos cotidianos de los televidentes; es decir, de la mayoría.

Los políticos nos ofrecen placeres terrenos, las religiones nos prometen placeres celestiales, y tanto en un caso como en otro, utilizando el viejo sistema del palo y la zanahoria.

Palo si eres malo, zanahoria si eres bueno. Y ello por no hablar de las referencias -que se pretenden condicionantes- hacia los otros, aquellos que no alcanzarán nunca el placer, terreno o celestial, que se nos brinda a nosotros como una oportunidad única que no se puede dejar pasar. Es la utilización del recurso, siempre efectivo, a la competitividad humana. Es decir, placer para nosotros, dolor para los otros. Sin ese dolor ajeno, el placer propio parece menor y de hecho lo es, para todos aquellos que tienen el placer, como única razón de su existencia. En el fondo, el mundo actual lo que trasluce es la ausencia total del auténtico amor cristiano.

Los años sesenta, con los Beatles como máximo exponente, reivindicaron ´el amor´ como la solución final a todos los males del mundo. La guerra del Vietnam estaba en su apogeo y, por todos lados, aparecieron, como setas, grupos pacifistas gritando aquello de ´haz el amor y no la guerra´. Fue el inicio de la perversión del auténtico amor.

La única puerta de salida del laberinto, acababa de ser sellada, al confundir, aquella generación ´colocada´, amar con fornicar, libertad con droga. Fue el inicio de la caída hacia el precipicio al que hoy nos hallamos abocados.

Aquella generación del falso amor, ha dado paso al ´dios violencia´, que va ganando adeptos, día a día, entre una juventud, tan escéptica como paria; generación X, sin futuro ni esperanza, que estalla un ´molinillo de golpes´ al aire, cual patadas de ahogado, que no conduce a nada en un mundo donde el monopolio de la violencia es propiedad del Estado.

Violencia en la música, en los modos, en el lenguaje, en los rostros, en las ropas. Toda una parafernalia satánica de pose y marca, que viene a configurar la escenografía del último acto de una desafortunada obra; nuestra obra.