Carl Gustav Jung escribió que no existe una toma de conciencia sin dolor. La gente hará cualquier cosa, no importa lo absurdo, para evitar enfrentarse a su propia alma. Uno no se vuelve iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad.

Mientras la vida nos maltrata dentro de un orden soportable, nuestra mente intentará buscar a los responsables de nuestros males, en nuestro entorno próximo. Sin embargo, puede llegar un momento en el que nuestras desgracias sobrepasen con creces los límites racionales de lo casual, y es entonces cuando podemos caer – muchos lo hacen – en culpar al mismo Dios de nuestro particular ´vía crucis´.

Habrá llegado el momento de la “noche oscura del alma”, en la que abatidos y derrotados, incapaces de luchar, nos sumiremos en una muerte en vida, ahogados por una asfixiante oscuridad que lo envolverá todo. En la noche oscura del alma, el amor de Dios se acerca de una manera que parece negarnos; que está contra nosotros, o, peor aún, que no está; que nunca ha estado. Cabría aquí recordar las palabras de Jesucristo en la cruz, poco antes de expirar: «Y a la hora novena Jesús clamó con gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» [Marcos 15:34].

Serán nuestros seres más queridos, nuestros amigos, junto con aquellas personas que nos aprecian, las que intentarán en vano sacarnos de nuestro agujero, pero lejos de sentarse a nuestro lado en silencio, y compartir esa oscuridad que nos ahoga y mata, desearán tirar de nosotros para arrastrarnos hasta su social y estandarizada luz mundana.

Lo intentarán pero no lo conseguirán, porque en el fondo sabremos que la respuesta y remedio a nuestra agonía, no estará fuera, sino en nuestro interior, en la parte más profunda y oculta de nuestra alma.

Y perdidos en medio de una oscuridad agobiante, desesperados ante una razón enmudecida que no nos dará respuestas, comenzaremos a presentir que – como decía san Gregorio de Nisa – para encontrar a Dios, debemos ir más allá de los límites de la razón y creer.

En esos momentos el ser humano no renuncia a su racionalidad, sino que la trasciende, que es algo muy diferente. Cuando el creyente toca fondo en los recursos de la propia razón, es cuando se libera realmente. Como escribió Pascal, el acto supremo de la razón está en reconocer que hay una infinidad de cosas que la sobrepasan.

Y será cuando más solos y desvalidos nos encontremos, el momento en que más cerca estemos de encontrar a Dios, en la oscura noche del alma. Pero ´esa noche´, no se busca ni se encuentra; te cae encima de repente y te aplasta con el dolor que más duele, que es aquel que hiere, una y otra vez, pero no mata.

Tres son las fases de LA NOCHE OSCURA DEL ALMA: Primero llega la oscuridad de los sentidos, en la que ya te son indiferente todas aquellas sensaciones que hasta ese momento te agradaban y motivaban. Es la negación de los sentidos. Más tarde llega la noche de la mente, en la que muere la curiosidad y el deseo por saber. Ya nada importa. Es la mente en blanco.

Por último sobreviene la noche de la voluntad, en la que se apagan como una vela marchita todos tus proyectos de futuro, el querer ser. Ya nada importa, más que estar con uno mismo; el reencuentro con el alma desnuda. En ese momento es cuando estás más cerca de Dios, de lo que nunca has estado.

San Juan de la Cruz, junto a Santa Teresa de Jesús, promovió una reforma dentro de la Orden del Carmelo, basada en la pobreza; fue el nacimiento de la ORDEN DE LOS CARMELITAS DESCALZOS. Su pequeña revolución no gustó demasiado a la jerarquía de los -a partir de ese momento- carmelitas calzados, que adocenada en medio de los mullidos placeres mundanos, sesteaba al cálido sol de la carne.

El futuro santo acabó dando con sus huesos en la cárcel, y es allí donde, abatido y anonadado, en la oscura soledad de su celda, comenzó a escribir la que ha pasado a ser el símbolo de la poesía mística: LA NOCHE OSCURA DEL ALMA.

«¡Oh noche que me guiaste!, ¡oh noche amable más que la alborada!, ¡oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada».

De ese renacer espiritual, surgido del éxtasis místico del santo poeta, nació la hermosa poesía que siglos más tarde sería recogida y adaptada por Loreena McKennitt, en su bellísima composición “The Dark Night of the Soul”: