Carta a Pinocho

Una condición imprescindible para ser un buen mentiroso y que tus embustes tarden en saltarte a la cara, porque siempre acaban por hacerlo, es gozar de buena memoria; o, en su defecto, que los demás carezcan de ella, algo irrelevante, por cierto, desde que existen las malditas hemerotecas.

Aunque también es cierto que la mala memoria, cuanto te pillan con ´el carrito de los helados´, se puede suplir con un engolado ´yo no he mentido, simplemente he cambiado se opinión´. Es decir, echar ´cara´ al asunto.

Pues bien, en mi humilde persona se aúnan, por un lado, mi repugnancia por los mentirosos, ya que odiar simplemente la mentira, olvidándose del mentiroso, me parece algo tan surrealista y kafkiano como odiar la piedra que te ha golpeado en la frente, y olvidarse de quién te la arrojó; y por otro lado se une -a su vez- mi mala memoria, con lo que, aunque quisiera serlo, cosa que no deseo ni por asomo, iba a resultar un pésimo mentiroso.

Esta mala retentiva la suplo con un conocimiento exhaustivo de mi persona; de lo que soy capaz de hacer o decir, y de aquello que jamás haría o diría, por ir contra mi propia naturaleza. Claro que para que esto funcione hay que tener fijado un severo e inmutable código de conducta personal, no sujeto a cambalaches ni trapicheos.

Dicho con otras palabras: a un servidor la ´simpática´ frase de Groucho Marx: «ESTOS SON MIS PRINCIPIOS. SI NO LE GUSTAN TENGO OTROS», ni le gusta, ni le hace gracia, precisamente por abundar demasiado en este corrupto planeta.

Así, cuando alguien me asegura que yo dije ´esto´, o hice ´aquello´, me puedo permitir el lujo de, a pesar de mi mala memoria, responder que no lo recuerdo, pero que es posible, o, por el contrario, puedo afirmar categóricamente que es imposible que yo dijera, o hiciera, lo que mi interlocutor afirma, al ir en contra de mis principios, que a diferencia con los de Groucho Marx, no son negociables, ni modificables ´a la carta´; ni mis promesas están sujetas a convenencieros cambios de opinión, como hacen aquellos que no tienen palabra.