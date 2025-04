Todo gobernante que se precie, aspira a convertirse en dictador, y después en tirano.

Es ley de vida; el poder absoluto, corrompe absolutamente.

Y es lo que pasa con nuestro “Amado Líder”, el vencedor, imaginario, de la guerra civil, que sus mamporreros y palanganeros están reescribiendo a su gusto.

De forma que cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia, como se decía en las novelas antiguas.

El “héroe de Paiporta”, como en su día hizo el tirano Fidel Castro, echándose en manos de la URSS, va a entregar su prostituida “virginidad” a la tiranía comunista China, que le ha recibido con los brazos abiertos.

Al fin y al cabo, la prostitución es un negocio floreciente para los chinos… En Zaragoza, por ejemplo, y a juzgar por los anuncios en prensa, la mayoría de los pisos de “amigas de Irene Montero”, son propiedad de chinos, generando una recaudación ilegal, en negro, de varios millones de euros al mes.

Luego ese dinero se “lava”, y pasa a ser legal, por actividades legales, por ejemplo los más de 1.400 bares, cafeterías y restaurantes que regentan los chinos, ¡solo en Zaragoza capital! (Datos oficiales, del Ayuntamiento).

En Aragón hablamos de tozudez (eres más terco que Benedicto XIII), en el resto de España, en general, de tenacidad, pero un chulo pijo como Pedro Sánchez ha puesto de moda el vocablo resiliencia, e incluso le han escrito un libro sobre la materia, del que creo hasta se ha vendido algún ejemplar.

Incluso se ha introducido el vocablo en el Diccionario de la RAE, cuya primera acepción dice así:

“Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos”.

Aunque, con todo respeto a la RAE, como no podía ser menos, yo creo que el agente perturbador es Pedro Sánchez, y el estado o situación adversos es el que estamos sufriendo todos los españoles y adheridos (llamo así a los residentes ilegales, a los que nadie ha invitado).

Él se considera un resiliente, por eso le llamo el Presiliente.

Cualquier persona “normal”, simplemente con sentido común, que no sufra trastornos psiquiátricos, ciclotímicos o bipolares (o lo que sea, que no soy psiquiatra), dimitiría y convocaría elecciones generales anticipadas, pues España es ingobernable con los escasos apoyos con los que cuenta, pero él no.

Es un Presiliente.

No le importa que se hunda nuestra Patria, con tal de salvar a su esposa, a su hermano, y a sí mismo.

Los demás le importamos una higa, por no decir una mierda.

Y no solo eso, sino que se autoerige en “líder” de la UE, donde ya le conocen, y no pasa de ser un apestado, simulando hablar en nombre de las 27 naciones…

Su chulería, su prepotencia y su ignorancia, le han situado en el lado oscuro de la Historia, donde se asesina a miles de presos anualmente, se venden sus órganos, ¡y se cobra la bala con las que son ejecutados, a sus familiares!

De un tipo que está más a gusto codeándose con dictaduras comunistas como China, Venezuela, Cuba, Nicaragua… ¿qué podemos esperar?

Lo triste del caso es que las duras consecuencias de sus actos (y Estados Unidos, ni olvida ni perdona), no las pagará él, sino nosotros, los cuarenta y nueve millones de residentes en esta vieja piel de toro llamada España.

Pronto, ex España.

Mientras tanto Feijóo sigue a lo suyo… ¿y qué es lo suyo? Pues apoyar al PSOE.

No es “su estilo” hacer oposición.

Ramiro Grau Morancho,

Académico, jurista y escritor