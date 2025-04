“¿Tenía razón Franco?”

Muy cerca de mi casa tenemos algo parecido a un Centro de Mayores. En realidad, se trata del mayor Bar del pueblo; su enorme Salón es utilizado de costumbre para celebrar masivas celebraciones familiares. Mi señor padre es uno de sus más asiduos clientes, sobre todo porque todas las tardes se disputan allí unas muy sabrosas partidas de mus. Todas las tardes, salvo las de los lunes; lo que tiene su gracia, como, seguidamente, voy a explicarles.

Porque, hace unos meses, el dueño se jubiló y su hijo mayor ha tomado el mando. La primera de sus felices ideas ha sido la de poner en marcha las llamadas “Jornadas de los lunes” que ese día llenan el amplio Salón.

Su desarrollo es tan sencillo como atractivo: se invita a alguna persona que tenga algo que decir… y lo dice. Su exposición no suele ser muy larga, alrededor de los quince minutos, porque lo de verdad interesante es el animado debate que tiene lugar a continuación.

A raíz del solemne anuncio de Sánchez de dedicar este año a la memoria de Franco, con nada menos que cien actos en los que va a explicarnos lo malísimo que fue el buen señor, el nuevo responsable del Bar ha tomado buena nota con la puesta en marcha de todo un ciclo dedicado a discutir al difunto Caudillo y su no menos difunta obra.

Sus clientes habituales sueles ser personas mayores; eso significa que vivieron el franquismo en su juventud; de modo que sus fundadas opiniones, todo tipo de opiniones, tienen allí una amable acogida; la juventud del pueblo, cada vez se está implicando más en este ciclo de debates. Los de edades intermedias, para no ser menos, quieren también participar; lo dicho, los lunes, todos los lunes, está el Salón de actos a rebosar.

Hace unos días aquello echó humo. Un vecino, antiguo Catedrático de Historia, nos dio una charla que, como digo, elevó en muchos grados la temperatura intelectual de la numerosa concurrencia.

Se centró en la, no sé si llamarla así, teoría política de Franco; vamos, en su idea más firme y constante.

Me refiero a su convicción, frecuentemente expresada, de que el mundo civilizado debería ser capaz de organizarse políticamente en algún Sistema lejos de los dos dominantes en la época: el comunismo y la democracia liberal. Ambos, la práctica lo demostraba a diario, estaban llevando al mundo a la opresión, la miseria y la injusticia.

Franco no cedió un milímetro a lo largo de su vida. No es éste el momento de hacer una valoración de su Régimen, pero lo que no parece discutible, es que combatió siempre cualquier asomo de comunismo, a la vez que se alejó también de toda veleidad democrática; singularmente reflejada en su frontal oposición a que en España llegaran a aparecer algún día los, para él, nefastos Partidos políticos.

Este fue el meollo de la disertación de nuestro erudito convecino.

Normalmente, estos actos comienzan a las ocho y pocos minutos, hora a la que cierran los comercios. Suelen prolongarse, según su interés, hasta las proximidades de las diez de la noche, que es cuando acostumbramos cenar por estos lares.

Pues bien, el pasado lunes, más de medio aforo continuó debatiendo hasta casi la medianoche. El Bar se puso las botas vendiendo bocadillos.

Lo nefasto del comunismo, apenas mereció discusión. El cúmulo de datos vertidos por nuestro historiador dejó poco lugar a la duda.

Pero ¿y el otro demonio de Franco? ¿Era tan perversa la democracia liberal? Aquí, el debate subió de intensidad.

Voy a darles, en este a modo de crónica, un resumen de todo lo que escuché en aquella interesantísima reunión.

Los partidarios de la democracia dieron, en apoyo de su posición, argumentos teóricos; de cierto peso, por supuesto que sí, pero, en el momento en el que se veían obligados a contrastar tan atractivos propósitos con la cruda realidad, su fuerza se iba desinflando más y más.

Finalmente, el triunfo de Franco fue rotundo. Salvo cuatro o cinco inasequibles al desaliento (¿les suena?) la multitudinaria asamblea estuvo de acuerdo en que el Generalísimo tenía toda la razón del mundo.

Desde luego, la cruda realidad, la espantosa realidad que nos está destrozando, es un contundente argumento que avala la radical oposición de Franco a cualquier tipo de Régimen democrático.

El hecho de que, en la práctica, todo Occidente se esté hundiendo por culpa de ese tipo de organización política, parece también dar la razón a Franco.

El meollo de la discusión se centró en si el ocaso actual, primero, tiene por causa principal la democracia; y, segundo, si se puede generalizar a partir de él; quiero decir, si resulta inevitable que todo régimen democrático acabe destrozando al país que lo adopte.

Salí de allí orgullosa de mis convecinos. No esperaba de ellos tan elevado nivel intelectual, porque la larga discusión que presencié embobada, me demostró que la gente, cuando se la estimula, es capaz de razonar con admirable precisión.

Voy a explicar las razones para el contundente triunfo de Franco. Quede claro que no estoy dando mi opinión, sino contando lo que allí escuché. La verdad es que no abrí la boca en toda la sesión.

La democracia se basa en dos pilares: Partidos políticos y elecciones.

Los primeros pueden estar dirigidos por gente honrada, por supuesto que sí. ¿Pero cómo podemos asegurarnos de que no terminarán cayendo en las garras de alguna clase de mafia?

Porque la práctica ha demostrado que la gente vota lo que le echen; no es que sea mayoritariamente estúpida, por supuesto que no; pero, fatalmente, quien maneje los Medios de Comunicación, se hará también con el apoyo de la mayoría.

Lo estamos viendo en nuestra España. ¿Cómo es posible que gente no malintencionada, no imbécil perdida, pueda votar al enemigo, quiero decir PSOE, PP, Podemos, Sumar, Bildu…?

No cabe otra explicación: se están creyendo, a pies juntillas, todo lo que les cuentan desde las televisiones y demás Medios.

Y en cuánto a si es inevitable que, tarde o temprano, los Partidos Políticos terminen cayendo en las garras de mafias corruptas y opresoras, ¿es que, acaso, no lo estamos viendo en toda Europa, España incluida?

¡Pues claro que resulta inevitable! El amo de un Partido político, si llega a alcanzar el Poder, tendrá a su disposición miles de millones para manejar a su gusto.

Es imposible que los más golfos del lugar no terminen controlándolos. La tentación es demasiado fuerte, los controles para evitarlo, inexistentes y el dominio de la información relativamente sencillo de conseguir si se dispone del dinero necesario.

La cosa, pues pareció clarísima a la concurrencia.

Cuando la teoría y la práctica coinciden milimétricamente, cualquier duda debe quedar excluida.

O sea, que, repito una vez más, la conclusión casi unánime de aquella numerosa asamblea fue contundente: ¡Por supuesto que Franco tenía toda la razón del mundo!

La que acabo de relatarles fue la tercera de estas agradables reuniones; en las dos anteriores, el resultado no quedó muy claro; según me contaron, porque mis muchas responsabilidades familiares me impidieron asistir a ellas.

Espero, con estas líneas, promover en mis lectores una discusión paralela a la muy sabrosa que disfrutamos en mi pueblo hace solo unos días.

Seguro que habrá entre ustedes opiniones para todos los gustos; pero, al final, algo terminarán sacando en claro.

Y es que, discutir libremente, es un sano, muy sano ejercicio.

La mejor prueba de ello es que procuran por todos los Medios que no discurramos mucho; no sea que vayamos a sacar conclusiones.

Pues eso.

Elena Sánchez