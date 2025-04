A propósito del estreno de la segunda parte de “La Pasión de Cristo”

En 1998 se estrenó la película “LA DELGADA LÍNEA ROJA”, un filme bélico, pero dotado con de una carga poética. en sus monólogos en ´off´, que orillaba el misticismo.

“Esta terrible crueldad, ¿de dónde sale? ¿Cómo ha arraigado en el mundo? ¿De qué semilla, de qué raíz ha brotado? Y ¿de quién es obra? ¿Quién nos mata? Nos arrebata la vida y la luz, se burla de nosotros mostrando lo que podríamos haber conocido. ¿Acaso nuestra destrucción beneficia a la Tierra? ¿Ayuda a que crezca la hierba o luzca el Sol? ¿También en ti hay esta oscuridad? ¿Has vivido esta negra noche?”

J.C. son las iniciales del actor estadounidense Jim Caviezel que a la edad de 27 años interpretó, en “THE THIN RED LINE”, el papel del soldado Witt. Sería ese mismo actor, J.C., el que seis años más tarde y a la edad de 33 años, representaría el papel de Jesucristo en la película de Mel Gibson “LA PASIÓN”. En ella, el actor acabó siendo poseído, voluntariamente, por el personaje.

Tras el estreno de “LA PASIÓN”, J.C. confesó en una entrevista:

«…Entonces alguien golpeó la cruz y mi hombro izquierdo se dislocó. Debido al rápido e intenso dolor, perdí el equilibrio y caí bajo el peso de la cruz. Me golpeé la cara contra el duro suelo y la sangre corrió desde mi nariz y boca. Yo repetía las palabras que Jesús dijo a Su Madre: Mira, Yo hago todo nuevo”. Mi hombro me dolía de manera increíble cuando tomé la cruz otra vez y sentí lo precioso que era tomar la cruz. En ese momento dejé de actuar y tú podías ver sólo a Jesús. Él vino como respuesta a mis oraciones: “Quiero que la gente te vea a Ti, Jesús, no a mí”.

Durante la grabación de la Última Cena tenía un fuerte deseo de que Jesucristo estuviera realmente presente, así que pedí al sacerdote que expusiera el Santísimo Sacramento. Al principio no quiso hacerlo, pero insistí en pedírselo porque estaba seguro que la gente reconocería a Cristo más si yo mismo estaba mirándole a Él. El sacerdote estuvo con el Santísimo Sacramento en sus manos al lado de la cámara y junto a él, se acercó a mí. Cuando la gente ve la película y ve un brillo en mis ojos, no se dan cuenta de que realmente están viendo a Jesús, un reflejo de la Hostia consagrada, en mis ojos.

Ocurrió lo mismo en la escena de la Crucifixión: el sacerdote estaba allí, tenía el Santísimo Sacramento en sus manos y yo rezaba todo el tiempo.

Durante la última escena mi hombro estaba torcido y se dislocaba cada vez que alguien golpeaba la cruz. Mientras rodábamos las escenas de la flagelación, los látigos me golpearon dos veces y tuve una herida de 14 centímetros en mi espalda. Mis pulmones estaban llenos de fluido y tenía neumonía…

Las temperaturas estaban rozando 0 grados, y el frío era muy difícil de aguantar, especialmente en la escena de la Crucifixión… Mientras rodábamos la última escena, las nubes estaban muy bajas y un rayo cayó sobre la cruz a la que estaba atado. De repente todo se volvió silencioso a mí alrededor…».

«Quizá todos los hombres tengan una sola alma. ¿Acaso todos los rostros no son parte de un solo ser?… Oh, alma mía. Déjame entrar en ti, mira a través de mis ojos, contempla las cosas que creaste, mira cómo brillan. Todo brilla». “LA DELGADA LÍNEA ROJA”, 1998.