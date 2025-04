Para los cristianos, hoy, con el domingo de Resurrección, termina nuestra anual Semana Santa.

No pedimos que desde Moncloa nos feliciten la Pascua; tan solo nos conformamos con que no nos la ´hagan´.

Cristo vive, y España es cristiana, por mal que le sepa al diablo y sus empoderadas alimañas; las de siempre, y aquellas otras que, por cobardía, ´tras razones de Estado´ esconden el miedo que les embarga.

Tal vez no sea un buen cristiano, pero la vida me ha enseñado que, al enemigo, ni agua; y que, entre él y yo, no permita nunca una distancia menor, que la que mide una espada.

Me gustaría ser un buen cristiano; pero más les gustaría que lo fuese, a aquellos que, delante de mí, a Cristo atacan.

En fin… ¡Feliz Pascua de Resurrección! Y para los malos cristianos como yo, ¡Feliz Cruzada!