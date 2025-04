El intelectual, la glamurosa y el evanescente

El Ministro se encontraba en El Cairo para asistir a un acto al que había sido invitado. Era sábado y a media mañana sonó el teléfono. “Le llamamos del Palacio de la Moncloa. El Presidente quiere hablar con usted”.

— Hola … Oye, necesito verte ahora.

— Verás, Presidente, es que estoy en El Cairo y hasta mañana no tengo avión para regresar.

— Eso no es problema. Te mandó uno ahora mismo y en cuanto llegues me vienes a ver.

— Presidente, ¿pasa algo importante? Tan urgente es el asunto como para que me tengas que enviar un avión y deba abandonar El Cairo sin terminar lo que me ha traído hasta aquí.

— Sí, es urgente y no te lo puedo decir por teléfono.

— Bien, en ese caso, Presidente, esperaré ese avión y te iré a ver en cuando llegue.

— El ministro canceló sus compromisos y se dirigió al aeropuerto cairota para embarcar en el Falcon 900B que el Ministerio de Defensa había despachado hacia Egipto por orden de Presidencia.

— El ministro subió al reactor y durante las tres horas largas de vuelo no paró de hacer conjeturas. ¿Para qué querrá verme el Presidente con tanta urgencia? ¿Qué habrá pasado? ¿Querrá cesarme? Pero en este caso no es necesaria tanta urgencia y mucho menos enviarme a El Cairo un avión privado y obligarme a acortar el viaje.

Ensimismado en sus pensamientos durante el vuelo, despertó de ellos cuando el aparato aterrizó en Barajas.

Al salir de la aeronave un coche le esperaba a pie de pista para llevarle a Moncloa. Entró, saludó al conductor y siguió con sus cavilaciones durante el trayecto hasta la Presidencia del Gobierno. A esa hora el tráfico era escaso y por la M-30 llegaron en un santiamén.

Ya en Moncloa descendió del coche y siguió al conserje hasta el antedespacho del Presidente. Tras una corta espera apareció con su característica sonrisa.

— ¡Hola … ¿Qué tal el vuelo? ¿Y qué hacías en El Cairo?

— Verás Presidente, como te dije estaba…

— Pues tú dirás, Presidente.

— Mira… el caso es que necesito pedirte tu dimisión.

–¿Y eso, Presidente? ¿Hay alguna razón que deba conocer? ¿He hecho algo que no haya sido de tu agrado? En fin, mi dimisión la tienes por adelantado, como no puede ser de otra manera, pero si me puedes dar alguna razón me gustaría conocerla.

— No es nada personal. Si he de criticarte algo es que eres muy austero. Pero esa no es la razón. La razón es que voy a remodelar el Gobierno y necesito una chica que además sea joven y tenga glamour”, y quería decírtelo en persona porque ya está todo organizado. Se lo comunico al Rey el lunes en Despacho, junto con los demás cambios, luego los nombramientos se publican en un número extraordinario del BOE que saldrá el martes. Ese día los nuevos ministros prometen el cargo por la tarde ante SM y el miércoles, a primera hora, se celebra el acto protocolario de relevo en los Ministerios afectados, entre ellos el tuyo, y después los nuevos Ministros asisten a su primer Consejo, que como sabes se celebrará el miércoles porque el viernes es fiesta. La Semana Santa, ya sabes…

— Muy bien Presidente. Pues muchas gracias por la confianza que has depositado en mí estos años y por haberme dado la oportunidad de ser Ministro de…

— De nada, … de nada. Ya nos veremos. Y muchas gracias por tu comprensión.

— Adiós,…

— Adiós, Presidente.

PD: No es un cuento. Sucedió. Dejo a usted, avezado lector, que adivine los protagonistas.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL