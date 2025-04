El miniMinistro de Asuntos Exteriores del Reino Republicano de España

Los españoles hemos conseguido, por obra y gracia de Leticia, el inane Felipe VI, y hasta Juan Carlos I, con sus desvaríos, ser un reino republicano, donde el rey no pinta nada (no llega ni siquiera a ser un jarrón chino), y el Presidente del Gobierno actúa, de facto, como Presidente de la futura república de las ex España.

Un “gran éxito” de la Constitución del 78 -¿o deberá decir Prostitución del 78?-, que nos lleva camino del desastre, y el sumidero de la Historia.

Ayer, Jueves Santo, el miniministro de asuntos exteriores (o, más bien, de asuntos sin importancia, porque el verdadero ministro es Pedro Sánchez), se reunió con su colega marroquí, nuestro principal país enemigo, para “reafirmar” que el Sáhara es de Marruecos, contraviniendo las decisiones de la ONU sobre el asunto.

¡Y todo ello a espaldas del Parlamento, faltaría más, que Sánchez hace lo que le da la gana, y Feijóo, “no líder” de la oposición, ni está ni se le espera!

¿Pero en qué nación vivimos…?

Esto me recuerda cuando el traidor Suárez legalizó al Partido Comunista, un Sábado Santo, mientras todos los españoles estaban distraídos con las procesiones, las celebraciones religiosas, las vacaciones…, y comiendo torrijas, que hay que ver lo buenas que están.

Los españoles estamos a merced de corruptos, separatistas (un prófugo de la justicia es el “auténtico” presidente del gobierno, el que corta el bacalao) y traidores.

Muy traidores.

El pequeño Albares, y no me refiero a su talla física, sino intelectual (la física se puede remediar con unas alzas en los zapatos, y es posible que los lleve), es un pobre hombre, muy satisfecho de haberse conocido, que habla con voz engolada, diciendo las mayores gansadas –como Zapatero-, y pensando que él es el centro de gravedad del universo.

Dios mío, ¿qué hemos hecho mal para merecer esta pedregada de gobierno…!

Sería capaz de entregar Ceuta y Melilla, las islas y peñones del Norte de África, que siempre han sido España, y hasta las islas Canarias, ¡convencido de que había hecho una juega maestra!

¿Se puede ser más corto…?

Seguramente, pero habría que entrenar mucho.

Y parodiando a la señora Ayuso, ¡por favor, delincan más despacio, que no me da tiempo a denunciar todas sus fechorías!

Ramiro Grau Morancho,

Académico, jurista y escritor