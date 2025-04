El mundo ´woke´ está de luto

El Gobierno de Pedro Sánchez destinará 30 millones de euros, del dinero de todos los españoles que pagan impuestos, para ´resignificar´ el Valle de los Caídos, quedando abierto el concurso internacional de ideas para tal fin.

Previamente hay que desacralizar el lugar, y despojarlo de toda simbología religiosa; es decir, cristiana, con el plácet de la Conferencia Episcopal Española: Las lentejas de los obispos

Lo de la desacralización ya está en marcha; lo que aún no está claro es si también van a dinamitar la Cruz, tal y como graznan ciertos sectores de la subvencionada y tertuliana, zurdería ultra tramontana, del suelo ´paisano´, que no patrio.

Pues bien, y por no hacerlo largo, quisiera sugerir una idea, como guinda a la ´resignificación´ del Valle de los Caídos, y es que, tras su desacralización, y presunta voladura de la Cruz (Dios no lo quiera), aprovechando que el fallecido papa Francisco manifestó en vida, su deseo de no ser enterrado en San Pedro del Vaticano, pues que lo entierren en el hueco vacante que quedó tras la exhumación de los restos mortales de Franco.

Con ello se ´resignificaría´ plenamente el monumento, consagrándose a ´la diosa woke´, amén de que, la nueva tumba, serviría para espantar las, hasta ahora, tradicionales visitas y peregrinaciones de nostálgicos. El único coste suplementario que habría que presupuestar, es la contratación, 24 horas, de un servicio de valientes y experimentados, exorcistas titulados.