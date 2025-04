Regreso al Todo…, o a la Nada

Alcanzar la vida eterna ha sido, a lo largo de la Historia de la Humanidad, el objetivo perseguido por alquimistas y demás mercachifles de las cosas oscuras.

Pero claro, siempre referida a una vida eterna en este mundo.

Personalmente pienso que, salvo accidentes naturales o provocados, la vida dura lo que tiene que durar, y que tan solo a un ser primitivo y egoístamente simplista, le puede atraer una vida eterna en este corrupto mundo, viendo envejecer y morir a sus seres más queridos.

No cambio ni una sola de mis bien pagadas canas, por prolongar un minuto más mi estancia en un mundo, donde pesa más lo sufrido que lo disfrutado; aunque lo mal vivido quede opacado por un bendito manto de misericordiosa desmemoria, que hará que recordemos tan solo los buenos momentos vividos, haciéndonos olvidar el precio que, antes y después, por ellos pagamos.

No tengo prisa por partir; aunque también es cierto que tampoco me muero por vivir.

Así, en mi caso, lo que puede parecer pesimismo, o indiferencia hacia la muerte, no es más que la tranquilidad y paz de espíritu que da la fe; lo cual es óbice para que ame y disfrute, con plenitud y sin reservas, de la vida que Dios me ha regalado.

Al final el temor a la muerte, o el exceso de afán por agarrarse como garrapatas a la vida, no trasluce más que carencia de fe. Y eso, si esto es todo y luego no hay nada, sí que es tener una visión pesimista del futuro final que a nuestro presente aguarda.¿O no?