ESPAÑA, INSUFICIENTES ESPAÑOLES

Dice J.C. Rodríguez: ‘El Gobierno de Sánchez ha dinamitado la Constitución Española’.

Dice J. C. Girauta: ‘El gran traidor, el gran mentiroso, el gran arrogante se venderá la nación y la soberanía, la fuerza de la ley y la viabilidad de España a trozos hasta que no quede nada. Salvo que se le detenga antes’.

Dice C. Martínez Gorriarán: ‘Que la reacción socialista a la mayor ola de corrupción política y económica desde 1976 sea un “prietas las filas” y el nombramiento virtual de la Señora de Sánchez como presidenta de España por Patxi López, revela la dura verdad que todavía algunos rehúsan creer: que el PSOE se ha ido de la democracia’.

He dicho que ‘no hay suficientes españoles en España’. Hay españoles de gran valía, como los citados y muchos más. Pero no son mayoría. Si lo fueran, la situación actual sería muy distinta. Es decir, no sería políticamente muy grave, como ahora.

Resumamos la enorme gravedad de lo que dicen prestigiosos articulistas como los citados:

‘Ha dinamitado la Constitución/El gran traidor se venderá la nación, la soberanía… a trozos, hasta que no quede nada/El PSOE se ha ido de la democracia’.

Frente a estas gravísimas y justificadas afirmaciones de estos articulistas (y de una parte de la población, aunque una parte no suficiente para echar al sátrapa) hay cerca de ocho millones de feligreses socialistas fanatizados que siguen votando al ‘puto amo’. De todos modos, no seguiré con eso del ‘puto amo socialista’, porque el verdadero ‘puto amo’, en España, es el separatista antiespañol, Puigdemont. Por la gracia y la infamia de Pedro Sánchez.

Como dicen los citados articulistas, está vendiendo España a trozos, cargándose la Constitución y la democracia. ¿Por qué hace esto? Porque quiere seguir en el sillón presidencial a toda costa.

¿Cómo reaccionan los socialistas al ver que ‘su presidente socialista’ se arrodilla ante las exigencias anticonstitucionales de los enemigos de España?

¿Se levantan indignados ante tanta infamia y traición?

En el 41 congreso federal del PSOE- Sevilla, primeros de diciembre, 2024, los militantes socialistas, puestos en pie, aplaudieron a sus camaradas (Chaves y Griñán), condenados por corrupción, por el Tribunal Supremo. O sea, no tienen vergüenza.

Pero el brazo corrupto del socialismo antiespañol es muy largo. ‘El Constitucional anula las condenas de Chaves y Griñán por el fraude de los ERE en Andalucía’. ¿Cómo ha sido posible?

Porque el socialismo realmente existente ha colonizado la mayoría de las instituciones. Ya no están al servicio de los ciudadanos, como sucede en las democracias de verdad. Ahora están al servicio del ‘Caudillo Sánchez’, como le bautizó Rosa Díez.

Esto es, de cada vez más, una autocracia, con pocas apariencias democráticas, y mucha corrupción, despotismo, traición y mentiras.

¿Qué es una autocracia? Una autocracia es un sistema de gobierno que concentra el poder en una sola figura, cuyas acciones y decisiones no están sujetas ni a restricciones legales externas, ni a mecanismos regulativos de control popular.​

Ejemplo. ‘Sánchez aprueba el mayor gasto en defensa de la historia sin pasar por el Congreso’. (The Objective)

La proposición de ley que el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Congreso propone modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se prohíba a los partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos, ejercer la acusación popular.

Quieren controlarlo todo. Típico de fascistas, comunistas y nazis.

Más socialismo. ‘Sánchez ataca la libertad de prensa: crea un registro de medios para controlar sus audiencias y la publicidad’. (El Debate). El anteproyecto de ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática entra en fase de audiencia pública e incluye multas de hasta 1,5 millones de euros. (LD)

En las democracias, se protege la libertad de prensa, no se la controla, ni se la amenaza. En la autocracia sanchista, se amenaza a periodistas y jueces independientes.

Termino con un chiste de Mingote. ‘La clase trabajadora empieza a estar harta. Y en cuanto gobierne la derecha, nos van a oír…’

Si esta infamia, traición y corrupción de los socialistas y sus socios antiespañoles, las encabezara la derecha, la izquierda/sindicatos incendiaria la calle. Hacer el bestia y mentir, las grandes especialidades de la izquierda.

Los que aplauden esta secta socialista, traidora, corrupta y antidemocrática (y sus socios antiespañoles), que destruye España y su democracia, no merecen llamarse ciudadanos españoles. Son feligreses socialistas fanatizados.

¿Y qué pensar de los centro centrados, que tienden la manita al gobierno traidor, antiespañol y corrupto de Sánchez? Nada bueno.

Concentración 10 de mayo: ‘Por la dignidad de España’. Si es español, defiéndala.

Sebastián Urbina