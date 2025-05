Una población idiotizada, que solo piensa en limpiarse el culo

Ayer salí a dar un paseo, por los alrededores de mi casa (es lo máximo que puede permitirme, porque me paso el día orinando), y encontré a un vecino nuevo, de esos que escasamente te saludan, con un carro lleno de papel higiénico, volviendo a su guarida…

Y no pude menos que decirle, con sarcasmo y mala leche: ¡menos mal que has comprado todo el papel higiénico del supermercado, que viene otro gran apagón!, y dada la mordacidad de mi comentario, me miro con cara de mala leche, y creo que no le hizo ninguna gracia.

Me da igual.

Como dice mi señora, ¡Ramiro, tú siempre haciendo amigos!

Por cierto ese vecino es el mismo que defendía en la junta de propietarios que uno pudiera hacer cuatro zulos, micro viviendas o tugurios en su piso.

Son personas que creen que el derecho de propiedad es un derecho absoluto, sin saber que ya los romanos, hace más de dos mil años, limitaron ese derecho, y desde entonces hasta ahora, se ha ido reduciendo notablemente.

Es más, con el actual régimen sanchista, totalitario y comunista, que padecemos, cualquier desaprensivo puede dar una patada a tu puerta, y okupar tu propiedad…, y no pasa nada.

Y si pasa, no importa.

Pues bien, la reacción de la mayoría de los ¿ciudadanos?, en lugar de exigir responsabilidades al gobierno, y a la ¡registradora! enchufada en la empresa pública que gestiona el asunto (a dedo, por obra y gracia de Ribera y Sánchez), prefieren comprar papel higiénico, y llenar su casa de latas de comida, por lo que pudiera pasar…

Ese es el nivel.

Y el de la no oposición, que comanda “el ministro sin cartera” -sin cartera y sin cojones-, Feijóo, es más de lo mismo.

Cuando el régimen está a punto de caer, o hundiéndose en el cenagal de corrupción que nos ahora e inunda, allí está el “aguerrido” Feijóo, apuntalando al sanchismo.

¿Comprenden ustedes que con este PP mendigante, cobarde, siniestro y acomplejado, los españoles no necesitamos al enemigo…?

El enemigo ya está dentro, como Bergoglio estaba en la cúpula de la Iglesia, para destrozarla y arruinarla desde arriba.

En fin, y aunque no suelo tomar licores, aprovechando que la jefa no está en casa, me voy a tomar un moscatel, a ver si me animo.

A grandes males, grandes remedios.

¡Espero que no me lea el vecino en cuestión, pues sino, tendré un nuevo “amigo” en la casa!

Ramiro Grau Morancho,

Académico, jurista y escritor