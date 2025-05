El Rey, las Fuerzas Armadas y la garantía del  ordenamiento Constitucional

Constitución del 78, Art. 8, 1. “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

¿Ustedes creen que “nuestros” Ejércitos están defendiendo el ordenamiento constitucional…?

Lo dudo mucho, la verdad.

Ítem más, ¿de verdad creen que Conde-Pumpido, y su banda de “magistrados” izquierdistas están dónde están para defender la Constitución actual, o más bien para derogarla, por medio de sus sentencias…?

Creo recordar que era Kelsen quien decía que los tribunales constitucionales solo podían actuar como legisladores negativos, diciendo lo que no era constitucional, pero en España sucede a la inversa: ese tribunal está cambiando la letra y el espíritu de la Constitución, a gusto del consumidor, en este caso Pedro Sánchez y su partido, más bien partida.

Un eximio catedrático de Derecho Romano, don Álvaro D’Ors, que en paz descanse, dejó escrito en su magnífico libro “Una Introducción al Estudio del Derecho”, lo siguiente:

“… un tribunal se verá impotente para defender la constitución, pues no podrá pasar, en el mejor de los casos, de una pura declaración de ilegalidad consumada… Por eso buena parte de la doctrina tiende a confiar la defensa de la constitución a un organismo con poder ejecutivo y no simplemente judicial; después de todo, las resoluciones judiciales necesitan del apoyo de la ejecución, y dado el carácter de emergencia con que suelen presentarse los ataques a la constitución, resulta más práctico confiar directamente la defensa de la constitución al poder ejecutivo. El problema está entonces no sólo en cómo puede defender la constitución un poder ejecutivo, del que pueden temerse con frecuencia las agresiones anticonstitucionales…” (pág. 166).

Cuyo es el caso de España, añado yo, de mi propia cosecha.

Y sigue diciendo y razonando: “… cómo puede defenderse la constitución desde un organismo que está integrado en ella y que de ella depende; porque la función defensiva parece postular un defensor que no sea a la vez defendido: el que defiende y aquel que es defendido difícilmente pueden ser uno mismo.

Esta consideración nos lleva a buscar un defensor de la constitución que esté fuera de ella. Esa nos parece ser la posición del ejército, y por eso decimos que el ejército es el defensor nato de la constitución. Porque el ejército, en rigor, es distinto del pueblo mismo y no está integrado en su constitución, sino que se halla fuera de ella, precisamente para defender su integridad…

La constitución de un pueblo se manifiesta en la paz…, pero sí el estado de excepción en el que la constitución misma es la amenazada. . Cuando una tal agresión se produce, la constitución queda suspendida… y en tal emergencia el ejército asume el poder… En las monarquías, el rey debe ser el jefe supremo del ejército, y en tal función asume los poderes excepcionales, que no detenta como tal rey de la comunidad política, sino como jefe supremo del ejército…

El rey está dentro de la constitución y fuera de ella a la vez; como tal rey, pertenece a la constitución, pero como jefe del ejército es el llamado a decidir en las situaciones de emergencia, y por eso puede ser considerado como soberano” (pág. 167).

La Constitución del 78 dice en su Art. 62 lo siguiente:

“Corresponde al Rey:

h). El mando supremo de las Fuerzas Armadas”.

Tres preguntas:

¿No estamos, realmente, en una situación de emergencia nacional, ante las constantes violaciones de la constitución y, en general, de todo el ordenamiento jurídico, de la división de poderes, con los constantes ataques a los jueces, etc…?

¿No es el propio gobierno sanchista, que pretende convertirse en régimen, totalitario-comunista, quién se ha apoderado del poder, por medios ilícitos, aliando con los peores enemigos de España, para destruir nuestra Patria desde dentro, desde el poder…?

¿Alguién sabe dónde está Felipe VI, y las Fuerzas Armadas…?

Ramiro Grau Morancho,

Académico, jurista y escritor