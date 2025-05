La lucha por la vida: cómo el Gobierno ha traicionado a quienes quieren vivir, afectados por la ELA

Hace seis meses, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Ley ELA, aunque el PSOE se resistió durante mucho tiempo. Una ley que nació de la necesidad urgente de dar respuesta a las más de 4.000 personas que conviven en España con la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa brutal que paraliza progresivamente todos los músculos del cuerpo. Esta patología deja a los afectados atrapados en un cuerpo que ya no responde, mientras su mente permanece intacta.

Aquel fue un día en que muchos enfermos y sus familias lloraron de emoción. Pensaron que, por fin, se les reconocía. Que el Estado estaría ahí, que no tendrían que seguir enfrentándose solos a la enfermedad, a la burocracia, a la falta de ayudas. Pero la realidad ha sido otra. Seis meses después, ni una sola medida de la ley ha sido aplicada. Ninguna.

Mientras tanto, el Gobierno ha decidido invertir más de cinco millones de euros —entre los miles de millones despilfarrados— en un nuevo programa de entretenimiento para Televisión Española. Porque, para quienes nos gobiernan, el espectáculo social y la degeneración valen más que la vida de quienes se apagan cada día en un rincón del país, sin la atención básica garantizada. El mensaje es claro: propaganda antes que la vida.

El PSOE y sus aliados han traicionado a quienes quieren vivir. Y duele aún más porque muchos de los enfermos de ELA, con todo en contra, con una enfermedad cruel que no da tregua, siguen aferrados a la vida. No quieren morir. Quieren vivir con dignidad. Pero no pueden hacerlo sin asistencia, sin cuidados, sin apoyo económico, sin respiradores, sin fisioterapia, sin logopedas, sin personal cualificado que los acompañe. Todo eso, que la Ley ELA prometía garantizar, sigue sin llegar. Las familias se arruinan. Las personas afectadas sobreviven en condiciones inhumanas. Y todo porque el Gobierno que aprobó la ley no ha querido aplicarla. No ha movido un solo dedo más allá de la foto y del aplauso fácil. El partido que se proclama progresista, defensor de lo público y de los derechos sociales, ha fallado.

Y lo más duro es que no pueden decir que no lo saben, porque la lucha ha tenido rostro, voz e historia. Jordi Sabaté es uno de ellos. Desde su silla de ruedas y con una voz más fuerte que la de cualquiera, ha interpelado a los políticos una y otra vez: “No quiero morir, quiero vivir con dignidad”, repite. Pero su clamor, como el de tantos otros, choca con un muro de indiferencia. También está Juan Carlos Unzué, exfutbolista, que ha llenado estadios y medios de comunicación hablando con claridad, con emoción, con firmeza. Su visibilidad ha sido ejemplar. Su testimonio, inapelable. Pero ni siquiera ellos, con toda su exposición mediática, han logrado que se active una ley que ya fue aprobada. ¿Qué más hace falta para que se actúe? ¿Cuánta gente más tiene que morir esperando?

Dejar morir sabiendo que se podía hacer algo no es una negligencia: es una forma de crimen. Y el PSOE, junto a todos sus aliados de gobierno, son responsables directos. Porque no se trata de falta de medios, sino de falta de voluntad. Porque gobernar no es repartir dinero para comprar votos, es tomar decisiones valientes, aunque no sean rentables electoralmente. Es no dejar morir a 4.000 guerreros. Y este gobierno ha elegido mirar hacia otro lado, esconderse tras excusas presupuestarias y promesas vacías, mientras la realidad sangra en las calles, en los hospitales, en las listas de espera, en la desesperanza. No es desidia: es una traición consciente. Y no se olvidará.

La lucha por la vida continúa, pero cada día que pasa sin que se aplique la ley es una nueva traición. Cada euro que no se invierte en asistencia es una sentencia de muerte.