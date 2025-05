Carta abierta a España

Nunca me he considerado monárquico; tal vez republicano…; claro, sí viviera en EEUU, pero no republicano en España, donde impera ese republicanismo criminal, matón y patibulario; ayer con sus checas, y hoy con sus bravatas.

No debería ser yo quien rompiese una lanza por la monarquía, y visto lo que hoy veo, no lo voy a hacer. Pero esto no es óbice para que, ante la incultura imperante, dé un ligero repaso a lo que ha significado la monarquía en la Historia de España, donde, en mi opinión, sus luces, sus sombras apagan. Por lo menos hasta la llegada del nefasto Fernando VII, y el nacimiento de la casta; y con ella, las dos Españas.

El filósofo francés Voltaire nunca fue persona dada a la lisonja ni a la adulación, por lo que sus palabras sobre los españoles cobran un valor muy especial: “Los españoles tuvieron una clara superioridad sobre los demás pueblos: su lengua se hablaba en París, en Viena, en Milán, en Turín; sus modas, sus formas de pensar y de escribir, subyugaron a las inteligencias italianas, y desde Carlos V hasta el comienzo de del reinado de Felipe III, España tuvo una consideración de la que carecían los demás pueblos.”

El secreto estuvo en el anonadamiento que sufre el poder feudal en España a partir de los Reyes Católicos. Se habla de unidad y ésta se impone por encima de las tradicionales satrapías y caciquismos locales que hasta ese momento habían mangoneado los bolsillos de un pueblo dividido y enfrentado. Será esta unidad de los pueblos de España, la que acabará por convertir a nuestra nación, en la primera potencia del orbe. Y ahí está la Historia, nuestra Historia, para recordárnoslo.

Esta unidad nos convirtió en jugadores de ventaja frente a una Europa donde los caciquismos locales, campaban a sus anchas, y sus soberanos tenían que doblegar la cerviz ante la descarada altanería de una nobleza feudal que, enrocada en castillos y señoríos, exprimía al sufrido pueblo con impuestos y pernadas varias. Así lo reconocería años después el insigne filósofo español, Ortega y Gasset:

“Tuvo España el honor de ser la primera nacionalidad que logra ser una, que concentra en el puño de un rey todas sus energías y capacidades. Esto basta para hacer comprensible su inmediato engrandecimiento. La unidad es un aparato formidable por sí mismo, y aun siendo muy débil quien lo maneja, hace posible las grandes empresas. Mientras el pluralismo feudal mantenía desparramado el poder de Francia, de Inglaterra, de Alemania, y un atomismo municipal disociaba a Italia, España se convierte en un cuerpo compacto y elástico.”

La actual división e insolidaridad de los pueblos de España, promovida por los nuevos señores feudales que, embozados en sus capas autonómicas, se dedican a subvencionar, con nuestros impuestos, todo aquello que desdibuje y destruya nuestras señas de identidad como pueblo y como raza, con la anuencia tibia y blanda de un poder central, hipotecado por el pasteleo y marraneo político de barones y señorías, de golfos y buscavidas, mientras uno se pregunta, dónde está hoy la Monarquía.