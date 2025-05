León XIV, el Papa que no desea ser «el más popular», que no quiere gustarle a todo el mundo…

Por fin, un Papa que no sonríe para las cámaras ni hace guiños al mundo. Por fin, un pontífice que, desde su primer saludo, no nos invita a sentirnos bien, sino a convertirnos. El nuevo Papa, que ha tomado el nombre de León XIV, no ha llegado para “tener un millón de amigos”, como decía la vieja canción de Roberto Carlos, sino para recordarnos, con acento agustiniano, que la Iglesia no está aquí para adaptarse al mundo, sino para interpelarlo.

Sí, Robert Francis Prevost, agustino, misionero en Perú, obispo en EE. UU., cardenal cercano a Francisco, es ahora el sucesor de Pedro. Pero que nadie se engañe. Aunque provenga del entorno del Papa argentino, su tono es otro. Sus palabras no son rebajadas con azúcar pastoral. Cuando León XIV cita a San Agustín y pronuncia la fórmula: “Con vosotros soy cristiano, para vosotros obispo”, no está ensayando una bella frase: está situando todo su pontificado en la tensión entre humildad personal y autoridad sagrada. Una tensión que muchos han querido disolver en estas últimas décadas a fuerza de “misericordias” mal entendidas.

No es el Evangelio el que debe adaptarse al mundo

El nuevo Papa lo tiene claro. La Iglesia no es una agencia de bienestar emocional ni una ONG global con sede en el Vaticano. La fe no se adapta a los tiempos; es el mundo el que debe volverse al Evangelio. Esta convicción choca de frente con buena parte del clima eclesial dominante, donde abundan quienes predican una “Iglesia en salida” que ha olvidado hacia dónde debe salir. León XIV, en cambio, parece tener brújula, y no la ha comprado en Davos ni se la ha prestado la ONU.

Es difícil no pensar en Juan Pablo II y Benedicto XVI al escucharle. Del primero recoge la firmeza frente a la mentira del mundo moderno, su defensa de la dignidad humana desde la ley natural y su crítica a la “cultura de la muerte”. Del segundo, su profundidad teológica, su obsesión por la verdad como acto de caridad, y su desconfianza hacia toda forma de relativismo que corroe el alma antes que la doctrina.

León XIV no viene a clausurar el pontificado de Francisco, pero tampoco a continuarlo sin más. Representa otra sensibilidad, otra teología, otra Iglesia: la que no teme ser signo de contradicción, como Cristo lo fue. La que no teme parecer minoritaria si permanece fiel. La que no teme hablar de pecado, redención, verdad, infierno y gracia.

Ni climático ni activista: un Papa con Doctrina Social, no ideología

Cuando habla de paz o de justicia, no lo hace para quedar bien con los foros internacionales. Su discurso no es el de los burócratas del globalismo ni el de las multinacionales del buenismo. Habla desde la Doctrina Social de la Iglesia, esa que empezó con León XIII y su Rerum novarum, y que fue desarrollada con lucidez por Juan Pablo II en Centesimus Annus y Benedicto XVI en Caritas in veritate. Paz, justicia, acogida: sí, pero con raíz en Dios, con verdad, con orden moral, con ley natural. No con eufemismos.

Nada de “teología del cambio climático” ni de “aperturas inclusivas” que diluyen el depósito de la fe. El Papa agustino nos devuelve a lo esencial: el hombre es criatura caída, necesita gracia, y la Iglesia es el instrumento de su salvación, no su entretenimiento moralizante.

Agustín como brújula: un mundo dividido entre dos ciudades

Agustín no es para León XIV un referente afectivo. Es su modelo. El que combatió el pelagianismo, el que desnudó el poder imperial, el que vio con claridad la lucha entre la civitas Dei y la civitas terrena. La Iglesia es peregrina, no mundana. Está llamada a dar testimonio, no a recibir likes. Es sal de la tierra, no un plato del menú multicultural. Y eso se nota en el tono, en la profundidad, en la forma en que León XIV ha empezado su ministerio.

Al igual que Benedicto XVI, este Papa sabe que la principal crisis de nuestro tiempo es espiritual, no económica, ni sanitaria, ni ecológica. El eclipse de Dios lo explica todo: la soledad, la ansiedad, la violencia, el nihilismo disfrazado de libertad. Y frente a eso, no se responde con más sociología, sino con santidad, liturgia, sacramentos, predicación y combate espiritual.

¿Un Papa tradicionalista? No. Ortodoxo. Y eso ya es mucho hoy

No es un lefebvrista. No es un nostálgico del Tridentino. No es un reaccionario. Es simplemente católico. Ortodoxo. Y eso basta para que muchos se escandalicen. Porque en tiempos de confusión, decir que dos más dos son cuatro ya es un acto de rebeldía. Lo suyo no es restauracionismo, sino continuidad creativa con la Tradición. No quiere una Iglesia cerrada en sacristías, pero sí una Iglesia que sepa quién es, qué cree y por qué no puede bendecir lo que Dios no aprueba.

Lo suyo no es clericalismo de púrpura, sino sensus fidei de los padres de la Iglesia. Ni rigidez moral, sino fidelidad amorosa. León XIV, como Juan Pablo II, sabe que “no hay libertad sin verdad”. Y como Benedicto XVI, que “la caridad sin verdad se convierte en sentimentalismo vacío”.

Una paz que nace en la cruz, no en Ginebra ni en Bruselas

Cuando habla de paz, no está pensando en resoluciones diplomáticas ni en transiciones ecológicas. Su paz nace del corazón redimido, del alma reconciliada con Dios. Es la tranquillitas ordinis de San Agustín. Es la paz que empieza en el confesionario y termina en el altar. No en la Asamblea General de la ONU.

El suyo es un mensaje que no intenta complacer. Y eso, en una época donde todo se negocia, es una revolución. León XIV parece decirnos: la Iglesia no es del mundo, y eso es precisamente lo que puede salvarlo.

Un pontificado con claridad, frente a la confusión

Hoy, cuando tantos piden aggiornamento, adaptaciones doctrinales, “bendiciones inclusivas” y otras confusiones sacramentales, León XIV levanta una bandera antigua, pero intacta: la del Evangelio eterno. Con el timbre intelectual de Ratzinger y la firmeza espiritual de Wojtyła, este Papa puede devolver a Roma la claridad perdida, la liturgia digna, la verdad sin miedo y la caridad con raíz.

No es un Papa del pasado. Es un Papa de la eternidad.

Ejes comparativos entre los pontificados de León XIV, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco

A continuación se presentan los principales ejes comparativos entre los cuatro papas, centrados en los aspectos litúrgico, social, teológico y pastoral, para identificar similitudes, rupturas y continuidades.

1. Perfil litúrgico

Eje Juan Pablo II Benedicto XVI Francisco León XIV (Previsto) Estilo litúrgico Solemne, participativo Muy cuidado, con fuerte acento en la «hermenéutica de la continuidad» Sencillo, despojado, con preferencia por lo informal Tradicional, reverente, centrado en la sacralidad y en la verticalidad del culto Reforma de la liturgia Consolidación postconciliar Reformulación del «espíritu del Concilio» desde la Tradición Énfasis en la accesibilidad e inclusividad litúrgica Recuperación de la sacralidad y reverencia, influido por el modelo agustiniano Posición sobre el Vetus Ordo Permitido con restricciones Liberalización con Summorum Pontificum Limitado con Traditionis custodes Apertura prudente con valoración positiva del rito tradicional

2. Perfil social y político

Eje Juan Pablo II Benedicto XVI Francisco León XIV (Previsto) Doctrina social Defensa de la libertad, la dignidad humana y crítica al comunismo Crítica al relativismo moral, defensa de la razón natural Crítico con el capitalismo y centrado en ecologismo y migración Defensa de la ley natural, crítica al nihilismo moral, sobria reserva ante el ecologismo ideológico Relación con el mundo Testigo crítico, promotor de los derechos humanos Intelectual profético, desconfiado del secularismo Diálogo abierto con instituciones internacionales Confrontación teológico-moral, no sometimiento al discurso globalista Paz y diplomacia Centralidad de la libertad religiosa Defensa de la verdad frente al consenso relativista Cultura del encuentro, ONU, OMS, UE Paz como fruto del orden moral y la conversión personal

3. Perfil teológico y doctrinal

Eje Juan Pablo II Benedicto XVI Francisco León XIV (Previsto) Doctrina moral Firmeza frente a aborto, eutanasia, sexualidad Defensa de la verdad como caridad Enfoque pastoral, inclusivo, a veces ambiguo Firmeza doctrinal sin concesiones, retorno a los Padres de la Iglesia Hermenéutica del Vaticano II Desarrollo orgánico Continuidad con la Tradición Ruptura interpretativa en algunos aspectos Lectura agustiniana y crítica a las desviaciones progresistas Teología Antropología personalista cristiana Teología del Logos y la razón iluminada por la fe Pastoralidad pragmática, menos sistemática Regreso a la teología moral clásica y escatología agustiniana

4. Perfil pastoral