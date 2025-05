Perdón y santidad

El problema de muchos cristianos, como yo mismo, comienza cuando una parte de nuestro prójimo, ese que debemos de amar, es tóxico y tenemos que hacer de tripas corazón y perdonarlo, desde la esperanza de no volvérnoslo a cruzar en la vida. Pero al final, lo hacemos como buenos cristianos y aprobamos el examen.

Ahora bien, lo que realmente me angustia es esa otra parte del prójimo formado por personas, no ya tóxicas, sino muy tóxicas. Me refiero a aquellos tóxicos con los que es imposible marcar distancia. Con esos tóxicos que, desde palacio, te machacan sin piedad, ´lobotomizando´ tu cerebro, buscando la excelencia en el idiotismo social, hay una solución. Siempre puedes prenderle fuego al televisor y la radio, y perderte en el monte a la búsqueda de una cueva que ´okupar´; y así tener un momento de paz, entretenido calculando el tiempo que tardará el Seprona en llegar, expulsarte y multarte; leerte la cartilla, y decirte aquello de ´forastero, mejor que vuelvas a la ciudad´.

Esas personas narcisistas, falsas, mentirosas, psicópatas de libro, que, desde arriba y aprovechando la Ley de la Gravedad, se dedican incontinentemente y sin mesura, a ciscarse en la vida de los demás. Esas personas inagotables y persistentes, cual ´conejito de Duracell´, que, aún no has tenido tiempo de perdonarles una, ya te han liado otra.

Esas personas a las que no tienes tiempo de ofrecerles la otra mejilla, porque ya se han servido ellos mismos, como si nuestro rostro y cartera, fuese un buffet libre del que abusar con completa impunidad.

Visto lo visto, llego a la conclusión de que jamás llegaré a ser un buen cristiano, al ser incapaz, con determinados personajes, de pasarme la vida amándolos y perdonándolos; a los tóxicos normales, casi siempre, pero a los tóxicos por excelencia, carne de psiquiatra, la verdad es que siempre se me ha hecho muy cuesta arriba perdonarlos; ni tan siquiera, comprenderlos.

Entonces oigo una voz en mi interior que me dice que no soy una mala persona, y que, esos casos ´in extremis´, a los que me he referido, no son para aprobar el examen de cristiano, sino para aquellos que no se conforman con un simple aprobado y desean subir nota.

¡Pues menos mal, porque ya me veía repitiendo curso!