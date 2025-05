Si éstos no son sabotajes….

Hay sucesos tan significativos, tan nítidos, que retratan de modo fiel, exacto, inequívoco, a un país, una Institución, un personaje…

Pondré algunos ejemplos, antes de analizar el que hoy va, con toda seguridad, a asombrarles, a desesperarles, por lo terrible, por lo enorme, lo monstruoso de su gigantesca dimensión.

Voy antes con el prometido preámbulo.

Consideremos el reciente apagón general o la avería que tuvo encerrados en vagones de trenes a miles de sufridos pasajeros sin que recibieran el menor auxilio: nada como esto mostró mejor la podredumbre de un Régimen tan corrompido que permite acceder a cargos de importancia a absolutos incompetentes, cuyo único mérito reconocible es la fidelidad perruna al Jefe y su disposición a cometer, en su nombre, cuántas villanías se les exijan.

O la reciente Ley de Amnistía y los indultos a ladrones de cuantiosos fondos destinados a paliar las consecuencias de despidos masivos. Aquí se vio de modo cristalino la misma podredumbre que, en este caso, alcanza nada menos que a dos pilares fundamentales de todo Estado: sus Poderes Legislativo y Judicial respectivamente.

Podía seguir y seguir, pues la lista es tan larga como lamentable… y esclarecedora.

Después de este aterrador prólogo, me adentro ya en un suceso que, con decirles que no soy capaz de calificarlo, ayudaré a que se hagan una idea.

Sucedió que una agrupación juvenil de estudiantes, solicitó permiso a una Universidad catalana, concretamente a su Facultad de Historia, por razones fáciles de entender, prefiero omitir su nombre, para que un conocido historiador pronunciara allí una conferencia; era su tema “mitos y realidades del Imperio Español”.

Pues bien, la Autoridad Académica “competente” ¡prohibió que se celebrara el acto!

Antes de entrar en comentarios, no se pierdan la razón que adujeron para esa increíble medida; ahí les va: “La Universidad recuerda que la libertad de expresión, a pesar de ser un principio fundamental en el ámbito universitario, tiene unos límites claros si choca con valores democráticos, la convivencia y el respeto mutuo” . Al parecer, adujeron también que la tal conferencia incurriría en un “delito de odio”. Para empezar, el odio jamás puede ser delito; y, para continuar, que alguien nos explique cómo es posible transmitir odio a través de una conferencia sobre Historia.

Opresor, tiránico… y, también, falso y absurdo. Vamos, que estos angelitos lo tienen todo.

Sigamos aterrorizándonos ante las conclusiones que podemos sacar a partir de lo expuesto.

Primera: antes de que se celebre el acto, ya se permiten el lujo de calificarlo a su conveniencia. No porque sean adivinos, sino porque no tienen vergüenza. Parece claro que, sencillamente, no deseaban que la tal asociación juvenil tuviera la menor actividad. Y, seguramente, cumpliendo órdenes, debían impedirlo a cualquier precio; aunque fuera el de arrastrar por el suelo nada menos que el prestigio de toda una Universidad española. Lo que no sé si es todavía peor.

Segunda: el atentado lo perpetra nada menos que una autoridad universitaria, desmintiendo así el propio carácter del Centro que dicen estar dirigiendo, que ha de ser, por definición, templo de las ideas y del consiguiente debate civilizado. Nada de eso; para esta gente, al parecer, la Universidad es un lugar de combate más (quizá de exterminio), donde no pueden florecer más que unas (perdón, iba a llamarlas “ideas”) posiciones, y, por lo tanto, cualquier otra diferente, debe ser aplastada sin reparar en medios.

Tercera: justifican la prohibición apelando ¡nada menos que a “los valores democráticos”! ¿Todavía no se han enterado, y se supone que son intelectuales de talla, de que pocos valores democráticos son más rotundos que la libre expresión de ideas? De todo tipo de ideas, añado. Que no hay mejor modo de derrotar a las peores mediante la confrontación con las que son superiores a ellas. Y así se ha hecho siempre. De cajón, ¿verdad?

No se pierdan esta otra: la prohibición la basan en un supuesto atentado a la convivencia. Es obvio que ignoran el significado del término “convivencia”. Y unos cuantos significados más, si es que vamos a eso: decencia, dignidad, lógica, honradez…

¡Y todavía más grave! Al parecer, una conferencia sobre el Imperio Español atentaba, para ellos, con el “respeto mutuo”. Añadamos “ignorancia” a la serie de cualidades que adornan a estos sujetos. Que bien “sujetos” deberían estar si aquí tuviéramos lo que hay que tener.

Desde luego, la idea de “respeto” que tiene esta gente no coincide en absoluto con la de cualquier persona que sepa leer… y se entere mínimamente de lo que está leyendo.

Cuarta: Con ser grave, y mucho, todo lo anterior, aún hay mucho más de lo que avergonzarse.

Algo tan repugnante, tal criminal intelectualmente, debería haber hecho correr mares de tinta, horas de micrófonos, de imágenes. Al revés, nada de nada.

¿Imaginan que la asociación ultrajada hubiera sido alguna que le cayera simpática a los amos de las autoridades de aquella Universidad?

Tendríamos manifestaciones, telediarios enteros, sublevación general…

¿En qué país estamos viviendo?

Si este suceso no lo retrata fielmente…

La conclusión es ciertamente deprimente, pero no menos nítida: se están cargando, de modo que parece voluntario, leyes, derechos, bienestar, ahora sí, convivencia….

Constituyen los sucesos relatados, claras actas de defunción de los tres Poderes del Estado… y del llamado, con mucha razón, Cuarto Poder, se entiende cuando funciona de modo profesional y no como arma de propaganda al servicio de la tiranía.

Por decirlo de otro modo, están asesinando nuestro presente. Y, no contentos con eso, atentados como el últimamente descrito, muestran claramente otro objetivo, más cruel aún, para sus constantes agresiones: acabar también con nuestro futuro, pues en ningún lugar mejor debemos situarlo que en las Universidades.

Cuando hasta ellas llega la podredumbre… ¡apaga y vámonos!

Vámonos, sí. El problema es ¿a dónde? Porque me parece que esto sí que es una pandemia.

Quiero decir, si no mundial, desde luego el virus de la destrucción, de la podredumbre, es seguro que está infectando a Occidente al completo.

Y contra éste no hay mascarillas ni vacunas que valgan.

La conclusión es, sencillamente, resignarnos a morir como corderos o luchar con todos los medios civilizados a nuestro alcance para devolver la dignidad a nuestras Universidades.. y a todo lo demás, que esta gente lo está dejando, literalmente, para el arrastre.

Y es que no paran.

O, por mejor decir, no los paramos.

Pues eso

Elena Sánchez