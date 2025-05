Hijos de la Nada

¿Existe el miedo? ¿Existe el terror? ¿Existe el odio? ¿Existe el amor? ¿Existe la amistad? ¿Existe la alegría? ¿Existe la tristeza? ¿Existe la esperanza? ¿Existe el pesimismo?

Todas estas emociones, o estados de ánimo, existen y son desencadenadas por factores externos al individuo, produciendo una serie de reacciones químicas que el cerebro transmite al resto del cuerpo en forma de cosquilleo en el estómago, escalofrío en la espalda, vello erizado, lágrimas, sequedad de boca, temblor de manos, insomnio, inapetencia, etc.

Achacar fenómenos como el miedo, la tranquilidad, el amor, o el odio, a simples reacciones químicas del cerebro, es un despropósito. Es el miedo, u otra emoción de las antes mencionadas, la que desencadena la reacción química en el cuerpo, y no una determinada reacción química la que “fabrica” la emoción, salvo en el caso de determinadas enfermedades mentales.

Aunque una persona jamás haya sentido el miedo y sus efectos, no se le ocurre negar su existencia, por la simple razón de haberlo visto – demasiadas veces – reflejado en los ojos de sus semejantes. Del mismo modo que, aunque jamás se haya enamorado, osará negar que el amor exista.

Así pues, ninguna persona con un mínimo de inteligencia, dotes de observación, y decencia intelectual, se atreverá a poner en duda la existencia de las emociones, aunque él jamás las haya experimentado personalmente.

Toda esta variedad de estados anímicos, se desencadenan (salvo en el caso de los paranoicos) por causas reales, externas al individuo. Así pues, el amor, el odio, la alegría, la tristeza, el miedo, etc. serán efectos primarios que a su vez producirán efectos secundarios (cosquilleo en el estómago, escalofrío en la espalda, vello erizado, etc.) en el cuerpo del sujeto.

El amor, el odio, la alegría, la tristeza, el miedo, etc. son los efectos, no la causa que los desencadena. La causa estará en “aquello”, externo al sujeto, que provoca una determinada emoción o estado de ánimo.

Si ahora nos centramos en la fe, que es tan real o más que las emociones antes descritas, la pregunta sería: ¿Qué, o quién, desencadena la fe?; ese estado anímico que genera paz y seguridad en quien la tiene, hasta el punto de dar su vida por ella. ¿Nadie?… ¿Nada?… ¿Dios?

Si todas las emociones son respuestas a algo real y externo a la persona (salvo en el caso de los paranoicos), ¿cómo puede ser que la fe, que es efecto y no causa, no tenga un origen cierto y real?

Antes, los gurús ateos decían que el Universo siempre había estado ahí, no teniendo principio ni fin. Pero miren ustedes por dónde que va y la Ciencia (esa palabra que tanto les gusta utilizar a los descreídos) descubre que el Universo no ha estado siempre ahí, sino que tiene una antigüedad entre 13.761 y 13.835 millones de años. Y claro, tras un tiempo de sonrojo, ahora los ateos militantes dicen que surgió de la nada. ¿De la nada?… ¿Cómo?… ¿Por arte de magia?… ¿Y quién fue el mago?

La lógica atea nos dirá que todo aquello que, por causa de las emociones, es capaz de sentir el ser humano, son simples reacciones a realidades externas; claro, salvo en el caso de la fe que, al igual que el Universo, surge de la nada.

O también podrán decir, dado que su desfachatez no conoce límites, que Dios no existe y que aquellos que creemos en la existencia de un Ser Supremo Superior, estamos paranoicos.

¿Paranoicos? La paranoia es una enfermedad mental bastante minoritaria, porcentualmente hablando, cuando la comparamos – a nivel mundial – con la población mentalmente sana. Por lo que, si el 97´65 por cien de la población mundial cree en la existencia de un Ser Superior, frente a un 2´35 por cien que la niega, cabría preguntarse: ¿quién es el paranoico en esta película?

Y es que no deja de ser curioso como los ateos militantes, por una parte, defienden la teoría de la Evolución frente a la de la Creación, pero por otro lado no tienen más narices que reconocer que el Universo apareció en un momento determinado; según ellos, de la Nada. Entonces, si nadie lo creó y aplicamos la teoría Evolucionista que ellos defienden, llegaremos a la conclusión que el Universo fue una evolución de la Nada. Brillante absurdo, ya que nada puede salir de la nada, ni la nada puede evolucionar en nada que no sea nada, por la simple razón de que no hay nada que evolucionar, salvo el cerebro del genio de tan “científica” teoría.

Y luego se burlan de las creencias de los demás. ¡Ay Dios mío!