Kit de supervivencia al sanchismo

Los españoles llevamos, desde mediados de 2018, viviendo en una dictadura, que será legal, pero no es legítima.

No es legítimo que los enemigos de la nación española, los separatistas catalanes y vascos, los terroristas etarras, etc., lleven siete años gobernando nuestra Patria, okupando la práctica totalidad de las instituciones constitucionales, destinadas a ser contrapoderes del ejecutivo, de forma que se ha consolidado no un gobierno, sino un régimen, en mi criterio el régimen comunista sanchista.

Prácticamente no quedan instituciones no okupadas por el régimen, que no tiene nada que envidiar al de Daniel Ortega en Nicaragua, por ejemplo.

Solo le falta nombrar a Begoña copresidenta, y jefa suprema de las fuerzas armadas, pero todo se andará.

Un “presimiento” que cada vez que abre la boca, en su infinita ignorancia, que le hace creerse un falso dios, genera más enemigos exteriores –e interiores-, de forma que España ya es un estado totalmente irrelevante, en el contexto internacional.

Un tipo que gobernaba a golpe de wassaps, dando órdenes al verdugo ejecutor Ábalos.

Actualmente esas órdenes las recibe Bolaños, el muñidor de la tiranía, y el enemigo público número dos del Poder Judicial.

Un Tribunal Constitucional, que la mayoría de la población ya llaman el “tribunal prostitucional”, presidido por un juez procedente del franquismo, Conde-Pumpido, de los que juró –y abjuró- de los Principios Fundamentales del Movimiento, pues sin jurar esos principios no se podía acceder a ningún cargo público.

Urge echar a Sánchez, en el bien entendido supuesto de que no se irá ni con aceite hirviendo, pues fuera de la Moncloa sabe que le espera el exilio…, o la cárcel.

Prefiero lo segundo, la verdad.

La ley es igual para todos, y Pedro, Begoña, su hermanísimo, etc., tendrán que rendir cuentas en los tribunales de todos sus presuntos delitos.

Mientras tanto, la mayoría de la población totalmente aborregada, pasando de todo, y solo preocupados por lo inmediato, sin darse cuenta de que lo próximo tiene mucho que ver con lo mediato.

Cada vez es más difícil llegar a fin de mes, para las personas que trabajan, cada vez menos, pues en España solo aumentan los empleados públicos.

Un millón más, desde 2012…, y creciendo.

La mayoría ingresados por enchufe, compañeros de partido, “sobrinas”, etc., pues las numerosas administraciones públicas en sus tres niveles, estatal, autonómico y local, se han convertido en el botín del vencedor en las elecciones correspondientes, con todos los “derechos”, incluido en el de pernada.

En otras palabras, el único kit de supervivencia posible, de España y de los españoles, es enviar a Pedro Sánchez a la cárcel, o su huida a uno de esos países donde no hay tratado de extradición.

Y con la república dominicana si tenemos tratado, aunque allí mandan sus “ciudadanos” González, Bono, etc., con lo cual, y seguramente, tendrá las espaldas bien cubiertas.

¡Caliente Pedro, que sales!

Ramiro Grau Morancho,

Académico, jurista y escritor