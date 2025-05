La constante humillación de España

VOX denuncia el pacto de Illa para imponer el catalán: ‘Es totalitario, invasivo y liberticida. El Partido Socialista es un partido separatista más’. (La Gaceta)

Dos datos más para que- incluso los ciegos- vean la continuación del proyecto catalanista que, además de despreciar a España, es xenófobo y racista. Aunque no para su socio, el socialista Pedro Sánchez. Tampoco para Núñez Feijoó, el gestor moderado. Aunque haya diferencias entre los dos dirigentes que votan juntitos en Bruselas.

‘El Gobierno de Illa pacta con ERC la imposición del catalán en la empresa privada y en la Administración del Estado’. (La Gaceta)

Sigue el desprecio supremacista de los enemigos de España. Aunque no es políticamente correcto decirlo. Las criadas mediáticas subvencionadas dirían que estas palabras son ‘ultraderecha’, o ‘discurso del odio’. Pues esta es la pocilga política en que malvivimos. Sigamos con otra muestra de desprecio.

‘La consejera de Educación catalana planta a Europa y confirma que no irá mañana a Bruselas a responder sobre si se excluye al castellano’. (ABC)

Nos podemos preguntar si estos desprecios a la lengua española son de ahora. Que lo pregunte un australiano tendría sentido, pero que lo pregunte un español, es lamentable. ¿Por qué? Si este español no se ha enterado de que, desde hace décadas, el bipartidismo PP/PSOE ha permitido/fomentado que los enemigos declarados de España desprecien/humillen a España y a la lengua española, es que es tonto de libro. No merece el calificativo de ‘ciudadano’. Aunque vote.

Pero si este español se ha enterado, hay dos opciones. O sigue votando a PP, o PSOE, o no. Si a pesar de toda la traición e inmundicia política de PP y PSOE con los enemigos de España, les sigue votando, no es un tonto de libro. Es un feligrés, de derechas o de izquierdas, que acepta la alternancia (‘ahora me toca a mí’) en el sillón presidencial y los chantajes separatistas para la ‘gobernabilidad’ de España.

¿Por qué la situación política actual es tan grave? Una respuesta sería, ‘la primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido’. Pero los que queremos saberlo, sabemos que no es así. La situación actual es tan grave porque los dos partidos que han gobernado España, en las últimas décadas, lo han hecho tan mal, que han provocado esta horrible situación actual. Destacando los infames Zapatero y Sánchez.

¿Por qué han actuado tan mal? Uno de los motivos es que PSOE y PP, son agencias de colocación. Su preocupación, más que el bienestar de los españoles y la defensa de España, ha sido mantenerse en el poder. Incluso aceptando (en parte por un sistema electoral que no han querido modificar) los chantajes de los partidos separatistas antiespañoles. En perjuicio de España y de los españoles decentes y en beneficio del PP/PSOE, que gobernaban, pagando el peaje separatista antiespañol. Que pagamos todos.

Para calmar a los inquietos, se decía que estos acuerdos- evidentes chantajes separatistas- eran buenos para la ‘gobernabilidad’ de España.

La estupidez acomplejada de la derecha centrada llegó tan lejos que, en 1984, la redacción del diario ABC, nombró a Jordi Pujol, ‘Español del Año’. Glorificar a tus enemigos es de una idiotez planetaria. Tal vez por eso dijo el canciller alemán Otto von Bismarck:

‘La nación más fuerte del mundo es sin duda España. Siempre ha intentado autodestruirse y nunca lo ha conseguido’.

Seguimos en ello. Especialmente los socialistas y sus colegas antiespañoles, comunistas, golpistas catalanistas y herederos políticos de ETA. Son una chusma despreciable. Al menos para los españoles decentes.

Los populares, encabezados por Alberto, sugieren, para la solución de nuestros males, ‘catalanismo cordial’ y ‘gestión y moderación’. Un ejemplo de propuestas inútiles y ridículas ante los graves ataques contra la democracia y contra España. Su ‘mérito’ es que ‘los otros’ son peores.

Destaquemos la muy intensa y antidemocrática colonización de las instituciones por parte de Sánchez. Ahora, las instituciones ya no están al servicio de la democracia y los ciudadanos. Están al servicio del socialista Sánchez y su tropa antiespañola. ¿Qué dicen los gobernados?

El desprecio a España está en el fondo del grave problema que tenemos. Querer a tu patria (España, no ‘este país’) no es fascismo, ni nada parecido, como dicen los traidores de turno, meapilas y criadas mediáticas subvencionadas.

Si no desea una Confederación de Repúblicas Progresistas Ibéricas, o continuar el camino hacia la Venezuela de Europa, defendamos, ya, la democracia y España.

Nos gobierna gentuza sin escrúpulos (socialistas, comunistas, golpistas catalanistas y herederos políticos de ETA), porque hay feligreses aborregados que les votan. Y tienen en marcha un Golpe de Estado Blando contra la Constitución y contra España.

Más claro: ‘El Gobierno pone en marcha su plan para controlar el Poder Judicial y desmantelar el Estado de Derecho’. (El Debate/18/5/2025.)

Si les vota, será un despreciable cómplice de esta repugnante corrupción e inmundicia.

Sebastián Urbina