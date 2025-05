Panda de mamones

La estupidez humana puede parecer ilimitada, no hace falta que sea infinita para eso está la Televisión Púbica Espanyola de Sanchez quien ha hecho valer sus simpatías contra principios constitucionales de transparencia, igualdad, mérito y capacidad en el nombramiento de quienes puedan tener algo que deber. La fiebre sanchista se nota, se siente, es un horno ubicuo, multipresente. La ocupación del Estado por esta panda de chorizos monclovitas con la anuencia de los que perdieron la batalla del pensamiento frente al manipulador de las urnas, Sánchez, se expresa también en esa manipulación permanente de los sindicatos a sueldo para colocar a sus esbirros en una ingente red de mamones e influencistas. El circuito de las oposiciones y concursos disimulados. De todos es conocido en qué medida la mafia LGTB ha ocupado la dirección, y se esmera en la destrucción de la cultura, a base de propaganda marica. Son las cosas del queer.

Asistimos día tras día a la descomposición del género del gobierno al estilo de la República de Saló de Passolini, asesinado por un adolescente que se opuso a que le metiera mano. El brazo mediático de esta mafia sanchista se expresa con contenidos que rozan la telemierda, una mierda que ni siquiera vale para hacer compostaje en el huerto de la dedocracia española. A medida que se ha ido haciendo necesaria a sus designios, Sánchez ha ido adquiriendo una noción de infinita impunidad que no se para en nada, que espera que nadie lo pare, dados los tiempos de la justicia y el silencio cómplice de sus amigos populares de Europa que dictan qué pensar y qué decir al triste mudo Feijoó. Nada le anima a parar esta barbarie con algo mejor que meras apelaciones morales y algunos chistes. Y no hablemos del monarca indiferente hasta el hastío como mero altavoz de aquel de quien depende su cabeza y su familia.

Las propuestas de este perfecto inútil, Pablo López, nombrado dictador y tutelado por los oligarcas del frentismo, el terrorismo, el nacionalcatolicismo y otros torturadores, a cada cual más incapaz, deja entrever la entrepierna del poder, y dos jamones. Si el horrorvisión fuera un CIS género del estilo de Tezanos, Melodía habría ganado con creces a Israel, pero los 12 votos populares, ¡manda huevos! que diría el célebre y flamante diplomático que fue presidente de las Cortes, han ido a parar a la representante de Israel, que paradójicamente sobrevivió al ataque de Hamas escondiéndose bajo los muertos y sus partes desmembradas, haciéndose pasar por otra muerta.

Hay que cambiar el televoto, no siendo que se imponga la democracia. Pedro Sánchez dicta los mensajes pro Hamas en la televisión púbica en el Festival de Horrorvisión, mezclando jamones e ideología, pero no solo las dos patas de Melodía y sus cristales que marcaban su silueta quedaron en nada, es que el público votó en contra de los mensajes pro Hamas y Europa está en contra de la barbarie yijadista, además, o eso dicen al menos. Si no lo ocultara su silencio cómplice con la infiltración de los hermanísimos musulmanes que se van apoderando de las instituciones francesas, holandesas y británicas ocupando día a día áreas de poder para imponer la sharía y la ablación mental de las mujeres a las que velan para que sean meras paridoras y siervas sexuales de sus maridos yihadistas.

Este tipo, Pablo González, ha trufado los contenidos televisivos de coprolitos que caen uno a uno sobre la taza del retrete y son aspirados por la audiencia que no repara en tirar rápidamente de la cadena, sea La 1, La 2 u otros servicios audiovisuales trans. Pablo González, como tantos turiferarios del poder, que viven de la mamandurria sanchista son el alfoz sobre el que se levanta la invasión musulmana imponiendo las reglas medievales de la barbarie yihadista y que restaurarán la antigua moral que extinga el puterío teruelense colgando a sus enemigos de la grúa, salvo que se castren para ser mujeres veladas como en Irán, donde se obliga al auténtico transexual a serlo.

Los programas que se ha inventado el presidente, Pablo González, un sucedáneo de hombre, son del estilo de un Salón Kitsch, muy parecido a un salón Kitty de los tiempos del Fürher. Tenemos a Broncano, un héroe sin gracia, una Familia Sanchista que busca salvar a Pedro Sánchez con contenidos zafios y ridículos, con un presidente de la CRTVE despilfarrando en carrozas plurisexuales, enalteciendo la emasculación y el onanismo, unos informativos fronterizos con la manipulación soviética de la información, unos presentadores que pasan el cepillo, presentadoros que vaticinan la continuidad del régimen sociata y presentadoras que loan al Presidente a golpe de poner el cazo. La larga mano del simonismo que compra voluntades, hasta de la Conferencia Episcopal, para defender la inmigración y las desviaciones de género de la que tanto saben. Pronto serán oficialmente bendecidos los pederastas. Al menos parece que no se han cumplido los vaticinios vaticanos de Cónclave.

Es la piel, la proximidad al presidente para la venta de «favores» corruptos, «contraprestaciones», lo que permite a Begoña Gómez obtener beneficios que privilegian su carrera profesional, que la han convertido en el adalid de las hembras poderosas analfabetas. A veces solo es necesario bajar las bragas ante un solo hombre. Otras necesitan ministros. Otras, otros y otres hacerse quesos gruyere, cosas, en manos de abyectos encumbrados por la mano de un poder siniestro. Las carrozas de la farsa televisiva, el carro de la farsa de un gobernante acabado que se hunde en el fango de Paiporta, huyendo como un podenco. Solo faltaba el narcoterrorismo canario. Y aquí como españoles esclavos de la miseria moral, con la misma moral carente de culpa del viejo protestante, hoy representado por la implantación musulmana que nació careciendo de conciencia, en esa respuesta tribal asesina frente a cualquier apóstata. Lobos solitarios dispuestos a encarnar por sí mismos la guerra santa.

Gobierno y Televisión van de la mano del BOE, de Lo País, mientras Junts ajusta los pernos del garrote vil. No quedará nada de los huesos sociatas. Ahora bien, que el Partido Popular se va a comer un marrón mayúsculo está cantado. ¿Tiene algún cuerpo para digerirlo?. Un Estado quebrado, una población esquilmada, unos fondos europeos tirados a la basura. De todo no quedará nada y vuelta el burro al trigo con los mantras progres, la patulea de ganapanes, insatisfechos y fracasados que buscan vivir del erario público hasta el infinito, como Silvia Inchaurrondo, Xavier Fortes y tantos otros que acudieron a un tarro de rica miel para caer presos de patas en él. Dimiten los expertos del Banco de España, porque Escrivá solo está interesado como el viejo soviético en maquillar las cuentas, a cuenta de los fondos europeos que desaparecerán más pronto que tarde.

La televisión pública retrata el Estado menguante, la pobreza donde los sociatas levantan sus púlpitos para lanzar monsergas como Inés Arnand, una cretina de la casta, famosa porque ella lo dice, no por su contenido, sino por su continente. Las naves arden mientras los tamborileros se hunden en el río de la necedad audiovisual. La basura de país que nutre a y que alimenta Sanchez, recursivamente.