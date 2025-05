A propósito de Rumanía

xiste un vídeo que no exagero si digo que lo he visto más de cincuenta veces, y que aún ahora me sigue emocionando como la primera vez. Y no es la canción en sí, sino la historia que lleva detrás. Intentaré explicarlo de la manera más sencilla, aunque para ello tenga que ser algo disperso, que no espeso, en la exposición.

El poeta griego Sófocles dijo que “una mentira nunca vive hasta hacerse vieja”. Y es que la mentira tiene las patas cortas y no necesita de obstáculos para que su carrera sea breve. En este orden de cosas sería estúpido preguntarse si se puede mantener una mentira, viva durante 2.000 años. Digamos que hablo de Jesucristo; del cristianismo.

Al hilo de esta reflexión, quisiera recordar el enfrentamiento verbal habido entre el cardenal Ercole Consalvi y Napoleón Bonaparte, Secretario de Estado del Papa Pío VI y miembro destacado de la CURIA VATICANA, cuando ambos negociaban las bases de un nuevo concordato entre la Santa Sede y Francia:

NAPOLEÓN: – ¡Je detruirai votre eglise! [¡Voy a destruir su Iglesia!].

CARDENAL CONSALVI: – ¡No! ¡No podrá! ¡Ni siquiera nosotros hemos podido!

Si Jesucristo no era el Hijo de Dios hecho hombre, posiblemente el Cristianismo no hubiese existido, y de haberlo hecho no hubiera sobrevivido a la larga lista de meteduras de pata e indignidades que van implícitamente interlineadas en la respuesta que dió Ercole Consalvi a Napoleón.

El Cristianismo nace con la Resurrección de Jesucristo, y desde entonces ha resistido, estando hoy más vivo que nunca, a pesar de haber sido perseguido durante casi 2.000 años. El cristianismo ha resistido a enemigos externos, pero sobre todo a los internos, que siempre son los más peligrosos.

Y ahora, tras haberme paseado por los cerros de Úbeda, les cuento la historia que hay tras el vídeo en cuestión:

Los países que formaron parte de la extinta Unión Soviética, fueron reeducados y formados, durante casi 70 años, en el credo ateo. Una generación de nuevos ciudadanos que ya desde su más tierna infancia mamaron en los colegios, la filosofía atea de los profetas e iconos de la revolución bolchevique. Y todo ello sin tener acceso intelectual a otras alternativas filosóficas, ni históricas, con las que poder contrastar los dogmas de fe del ateísmo marxista.

Pues bien, una vez estos pueblos pudieron escapar del “Paraíso del Proletariado”, [tras liberarse del yugo de la siniestra policía política, y de la permanente coacción de los tanques y las bayonetas del ejército rojo], fueron libres a la hora de decidir sobre sus creencias y la clase de sociedad en la que querían vivir. [Otra cosa es que la ´pepera´ Von der Brujer, les dé permiso].

En aquel momento se produjo el milagro, y el nombre de Jesucristo pudo más que 70 años de adoctrinamiento ateo, esfumándose en pocos días el constante -pero inconsistente- lavado de cerebro al que habían sido sometidos los ciudadanos encerrados tras el ´Telón de Ácero´.

Y si alguno dice que esa repentina conversión fue provocada y financiada por Occidente, cabría recordarle que quien manda hoy en Occidente, quien manda hoy en el Mundo, es el Mercado de Capitales; el dios Dinero y la diosa Consumo. Nada más alejado del fraternal y austero Cristianismo, que el Nuevo Orden Mundial y sus deshumanizadas multinacionales, esas que nos han marcado la hoja de ruta para que en pocos años, comamos gusanos, no tengamos nada, y seamos felices cual rata en estercolero.

Prueba de lo que digo es que fue precisamente Occidente, la Unión Europea y el Estados Unidos ´woke´ de Obama, los que estuvieron armando y apoyando a las milicias islámicas en Siria. Las mismas milicias que, antes, y ahora ya habiendo alcanzado el poder, están crucificando y degollando a la mansa población cristiana. ¿Me he expresado con claridad? Pues sigamos.

En el vídeo que viene a continuación se puede observar como los Coros y Orquesta Nacional de Rumanía, una vez liberados del consabido prontuario marxista-militarista de los Coros del Ejército Rojo, dedican su repertorio a alabar el nombre de Jesucristo, sin ningún tipo de complejo; y al que le pique, que se rasque.

Todo mi respeto hacia el pueblo rumano, [torpedeado por las elites globalistas de la Bruselas de Von der Brujer], por haber enseñado al mundo cómo tratar a los sátrapas.

Si deciden ver este vídeo de, aproximadamente, 6 minutos de duración, les rogaría que lo hiciesen hasta el final, para que puedan observar los jóvenes rostros de aquellos que cantan desde el sentimiento más profundo; desde la emoción y el convencimiento que tan solo la fe es capaz de provocar. Por cierto, el solista, Adrian Hentea, es invidente.