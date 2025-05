El cuento de Pedro y el lobo

Muy señores suyos, que no míos: Tanto han abusado del término ´extrema derecha´ durante los últimos años, tachando de extremistas, cuando no de fascistas, a todos aquellos que no les bailasen el agua, o simplemente disintieran, o no aplaudieran con las orejas, su fanático discurso woke, que alguien publicó en las redes sociales una frase premonitoria: “El día que de verdad venga la extrema derecha, se van a cagar”.

Así que enhorabuena; parece que ya lo han conseguido. Al final, de tanto mentarlo, han despertado aquello que, frívola e inconscientemente, han invocado a base de repetir su nombre hasta el hastío. Esto no ha hecho más que empezar.

Y por cierto, éstos no pagan fantas; éstos, si hace falta, pegan hostias.

Manifestación, ayer en el centro de Madrid. Alguno, en su ´relato subvencionado´, los llamará nostálgicos fachas, sin pararse a pensar que mayoría de los participantes, por su juventud, no alcanzaba la edad necesaria para serlo; a diferencia con los ´coregas y gagas´ que acuden a las convocatorias de los empoderados ´come gambas con foulard´, al ritmo de “La bien pagá”.

En fin, mientras siguen insistiendo en imponer su relato sobre el calentamiento global, lo único que ha conseguido es el calentamiento ´hueval´; a los hechos me remito.

Primavera sin flores y sin risas, primavera a orillas del Volchow…