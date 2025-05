La mafia socialista y el silencio cómplice de una nación dormida

España está viviendo una crisis institucional y política sin precedentes. No es una hipérbole ni un grito catastrofista, es una realidad. El gobierno encabezado por Pedro Sánchez ha llevado al país a una situación de putrefacción institucional donde la corrupción, el nepotismo, la mentira, la traición y la instrumentalización del poder judicial se han convertido en la norma.

Los escándalos que rodean al entorno personal y político del presidente del Gobierno son dignos de una república bananera. Su mujer, su hermano, gente cercana, miembros clave y ministros del Partido Socialista Obrero Español… muchos de ellos están siendo investigados o imputados por presuntas prácticas corruptas. Y, sin embargo, no pasa nada. Ni ellos ni Sánchez dimiten. El Fiscal General bajo sospecha judicial, porque en vez de actuar con autonomía, sigue el dictado del Gobierno. No olvidemos las propias palabras de Pedro: “¿La Fiscalía de quién depende? Del gobierno, pues ya está.”

Es decir, el jefe del Ejecutivo reconoce abiertamente que el órgano encargado de velar por la justicia no es independiente. ¿Qué más hace falta para que España despierte?

Porque ese es el otro gran drama. No hay respuesta. Ni en la calle ni en las instituciones. La sociedad civil española parece anestesiada, convertida en un rebaño que acepta la podredumbre con resignación, “ unos percebes de sofá”. No hay protestas masivas, no hay un clamor real por la regeneración. La oposición es testimonial: Feijóo ha demostrado ser un mero colaborador del sistema, una extensión inofensiva de un bipartidismo podrido que responde a intereses de Bruselas más que a los de sus propios votantes.

Y, por desgracia, gran parte de la izquierda española ha perdido completamente el sentido crítico, a vueltas de que reviva Franco. Aceptan lo inaceptable con una sumisión incomprensible. ¿Dónde están ahora los que salían a la calle con pancartas por cada sospecha de corrupción cuando gobernaba el PP? ¿Dónde están los que exigían dimisiones por mucho menos?

Hoy, los mismos que hablaban de dignidad callan ante un Gobierno que se descompone entre mentiras, autoritarismo, escándalos y manipulaciones.

No, no basta con que Pedro Sánchez dimita. España no necesita gestos vacíos ni dimisiones simbólicas: necesita justicia real. Una justicia rápida, severa y ejemplar. Lo que el país exige es que se depuren responsabilidades de forma contundente, que haya consecuencias penales y morales para quienes han prostituido nuestras instituciones y burlado la democracia.

La nación no necesita una salida pactada, sino una regeneración implacable. No caben transiciones suaves ni despedidas con honores. Lo que corresponde es que quienes han usado el poder para proteger la corrupción y beneficiar a sus círculos más cercanos, respondan ante los tribunales, y lo hagan como cualquier ciudadano: sin privilegios ni blindajes.

A esta casta política, que ha despreciado la ley, pisoteado la ética y convertido el Estado en su cortijo, solo le queda un destino legítimo: responder ante la justicia y asumir su culpa entre rejas. Solo así, quizás, recuerden el verdadero significado de la palabra libertad. O despertamos, o aceptamos ser súbditos de un sistema que ya tiene reprimido al pueblo.