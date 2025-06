Aratown y Zaratown, la China de España.

Vivo en la capital de China en Aragón, Zaragoza.

De los alrededor de 6.000 bares, cafeterías y restaurantes, más de 1.400 son propiedad de chinos, según datos oficiales del Ayuntamiento de la ciudad.

Es decir, prácticamente un tercio.

Y subiendo, pues no hay local que se jubilen, o vaya a cerrar, que no acabe vendido o traspasado a emprendedores chinos, previa entrega del dinero correspondiente en un maletín, sin intervención bancaria, créditos, etc.

Quién financia esas adquisiciones… ¿el Partido Comunista Chino…?

La verdad es que, no me extrañaría nada.

El “negocio” de la prostitución, en pisos camuflados, locales, peluquerías, salones de masajes “con final feliz”, etc., es, mayoritariamente explotado por chinos.

Es una actividad que no es legal ni ilegal, aunque más bien lo segundo, pero que hoy por hoy es bastante alegal, ya que nunca se ofrece abiertamente “el servicio” que realmente se da a los clientes.

Todo pagado con dinero efectivo, faltaría más, pues no creo que haya muchos infelices que paguen con tarjetas de crédito, ante el temor de que el pago pueda acabar en conocimiento de “la parienta”.

A escasos cien metros de mi casa, hay un edificio de dos plantas dedicado a esa actividad, con chicas explotadas las veinticuatro horas, los 365 días del año, y no pasa nada.

En varias ocasiones lo he puesto en conocimiento de la policía nacional, y no he visto en la prensa que haya habido actuación policial alguna.

¿Y qué pasa con los seguros sociales, derechos laborales, etc., de esas pobres desgraciadas…?

Así como verificar si “trabajan” libremente, o en condiciones de verdadera esclavitud, vendidas, “traspasadas”, etc., entre las diversas mafias que operan en el gremio.

Por lo visto, a nadie le preocupa.

Pero lo que más me preocupa es que se va a instalar una macro factoría de baterías chinas, en los alrededores de la antigua General Motors, Opel, y nombres sucesivos de la fábrica de coches que hay en Figueruelas, en los alrededores de Zaragoza, ¡y van a traer a dos mil chinos para trabajar allí!

Con sus respectivas familias, supongo, lo que puede suponer la entrada y legalización de unas 10.000 personas.

El Gobierno pepero de Aragón les va a dar toda clase de facilidades, y puesto la alfombra roja correspondiente.

Y el Ayuntamiento de Zaragoza, también pepero, pues más de lo mismo.

¿Qué más da que no se contraten trabajadores españoles…, si aquí no tenemos paro…?

(Espero que se entienda la ironía del comentario).

Parece ser que no quieren que se conozcan los secretos de esas baterías, y para ello lo mejor es traer a 2.000 chinos más.

¿Ustedes creen que un trabajador español, normal y corriente, podría robarles sus grandes inventos tecnológicos, o es más bien una excusa para repoblar nuestra ciudad y región con más chinos…?

Es decir, los chinos van a llenar España y Europa de millones de baterías, pero aportando lo mínimo posible, y creando puestos de trabajo solo para chinos.

Mientras tanto, si usted quiere crear una empresa en China, el Partido Comunista le exigirá un socio chino, que tendrá una posición mayoritariamente en la empresa, pues así lo exigen sus leyes. (Igual que en Marruecos, dicho sea de paso).

Y, por supuesto, olvídese de llevar mano de obra española.

Como mucho, le autorizarán a enviar allí a algún directivo o ingeniero, pero nada más.

Y en Marruecos sucede lo mismo.

Es lo que hacen las naciones que se respetan a sí mismas, y velan por los derechos e intereses legítimos de sus ciudadanos…

Dicho lo cual, ¿estamos gobernados, -e incluso al PSOE y al PP-por servidores de España, o por traidores a nuestra Patria…?

Ramiro Grau Morancho,

Académico, jurista y escritor