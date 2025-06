¿Qué hacía en Red Eléctrica, una hora antes del ´apagón´, la Vicepresidenta Tercera del Gobierno?

Tendrá que pasar más de un año para que averigüemos cuántos muertos reales hubo en España a causa del ´eco-apagón´.

Ocho muertos es la cifra oficial que da el gobierno sanchista, pero ¿cuántos hubo realmente?

Muertos por accidentes de tráfico, colisiones y atropellos, dentro del caos circulatorio que se montó en un país que, intempestivamente y sin aviso, se quedó sin semáforos.

Muertos por no poder llegar a tiempo a la entrada de ´urgencias´ de los hospitales, debido a un colapso circulatorio que duró cerca de 10 horas.

Muertos por atropellos de aquellos que, en su desesperación, intentaban hacer autoestop, al haber fallado trenes y metro.

Enfermos del corazón, y asmáticos, encerrados a oscuras y sin ventilación, durante 10 horas, dentro de ascensores. No olvidemos que, en España, hay aproximadamente 1.180.000 ascensores.

¡Pero no! Solo ocho muertos, a tenor del relato homologado por ´el Gran Hermano´, y repicado por los medios de desinformación sincronizada, de la ´Brunete Pedrete´.

El sistema para conocer la verdad, es muy simple. Es el mismo que empleé cuando ´el bicho chino´, y los pinchazos a gogo que siguieron.

Se trata de comparar, utilizando las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, el número de muertos que hubo en España, los días 28-29 de abril, en 2023 y 2024, y compararlo con los habidos esos mismos días, en 2025. Blanco y en botella, como diría Smithers.

Solo espero que, cuando esta vergonzante pesadilla acabe, toda esta ´cuadrilla´ no se vaya de ´rositas´. Claro que, para que eso sea posible, hará falta que ´los salientes´ no puedan intercambiar cromos, (que haberlos, ´haylos´), con el nuevo presidente del gobierno. Y no porque éste no quiera, sino porque sus imprescindibles socios de gobierno, no lo van a tolerar.