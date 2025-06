Los okupas de la Guardia Civil

No solo se okupan cientos de miles de viviendas, posiblemente millones, en la España actual.

También se okupan las instituciones, para atacarlas desde dentro, desnaturalizarlas, conocer los secretos de su funcionamiento, y, por último, utilizarlas como ariete contra los enemigos.

Porque el régimen comunista sanchista no tiene adversarios; solo tiene enemigos.

Y son enemigos suyos todos los que se opongan a los caprichos y ocurrencias de Sánchez y Begoña, su enamorada. ¿O el enamorado era él…?

La inquina del PSOE hacia la Guardia Civil, viene de lejos.

El propio Felipe González ya quiso acabar con la Benemérita, fusionándola con la Policía Nacional y, por supuesto, suprimiendo su estructura militar, y sindicalizando el Cuerpo, de forma que acabara siendo ingobernable.

Ahora se continúa la misma labor de zapa, mediante la feminización de la institución, y el deseo de que el 30% de los Agentes sean mujeres.

Y si no llegan a poder superar las pruebas físicas, ningún problema… Se rebajan las exigencias para ellas, cual sucede con el ingreso en la Academia General Militar, y problema “solucionado”.

N otras palabras, la cúpula actual de la Guardia Civil está okupada por personas que solo quieren destruir al Cuerpo, desde el Ministro, la Secretaria de Estado, y la Directora General correspondiente.

Ahora bien, ¿qué pasa con el DAO, Director General Operativo, un Teniente General, que es el verdadero Director de la Benemérita…?

Es posible que no me haya enterado, pero no he oído ninguna palabra suya, en público, de apoyo a la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, en particular, y al Cuerpo, en general.

¿Y cómo es posible que los propios Mandos no hayan ordenado instruir diligencias sobre los hechos, presuntamente delictivos, procediendo a la averiguación de lo sucedido, la identificación de los autores y su detención y puesta a disposición judicial…?

¿No se hace así ante cualquier delito público, o es que los Guardias Civiles tienen menos derechos que el resto de los españoles…?

Y, cuando ni tu propio jefe te defiende, y prefiere contemporizar con los políticos del régimen comunista sanchista, ¿qué podía salir bien…?

Menos mal que millones de españoles sí apoyamos a la institución, y pensamos, como reza el Himno de la Guardia Civil, que:

“Instituto, gloria a ti,

Por tu honor quiero vivir,

Viva España, viva el Rey,

Viva el orden y la Ley,

VIVA HONRADA LA GUARDIA CIVIL”.

Ramiro Grau Morancho,

Académico, jurista y escrito