La ONU fomenta la pornografía infantil y la pedofilia

Muchos somos conscientes hace tiempo de que la ONU, y todos sus organismos afines, está formada por degenerados y corruptos que tan sólo buscan satisfacer sus intereses económicos e ideológicos.

Prácticamente detrás de todas sus propuestas hay una tapadera que, tras destaparla, encontramos casos de abusos sexuales, negocios sucios e incluso, terrorismo. Y uno de los puntos clave que hemos ya de tener claro a estas alturas, es que los niños para ellos son un caramelito que ponen como anzuelo en sus campañas y programas, para con la excusa de su defensa, beneficiarse ellos.

De hecho, hay casos de denuncias en los que aparecen miles de funcionarios dedicados a la acción humanitaria de la ONU implicados en casos de pedofilia y violación de niños en diversos países. Uno de los organismos implicados en Oxfam Internacional. Aunque, obviamente, querido lector, esto no lo dirán en las noticias de la televisión.

Hace años la OMS, otro organismo de la ONU dedicado a la salud, aconsejaba comenzar la educación integral sexual desde los 5 años. Y la UNESCO, organismo especializado en la educación, lanzó un programa educativo sexual, una verdadera basura ideológica, en el que se tratan temas en la línea de la Agenda 2030, como son el consentimiento de los niños (que abre la puerta a la pederastia), la orientación e identidad de género, la masturbación como una práctica positiva, las relaciones sexuales y sus derechos o el aborto entre otros asuntos.

Otro de los asuntos que la ONU está promoviendo es el consumo de pornografía entre los menores. Son cada vez más los informes que nos muestran el aumento de esta droga, porque, no nos engañemos, es una droga, que engancha, hace adicto al consumidor, y lo va destruyendo desde dentro. Y como tal, genera ingresos, muchos ingresos, es por ello, por lo que al igual, que el resto de sustancias aditivas consideradas drogas duras, no se ilegalizan. Porque siendo coherentes y serios deberíamos llegar todos a la conclusión de que, si algo es tan perjudicial, lo lógico sería ilegalizarlo o, al menos, poner duras sanciones. Sin embargo, la táctica que utilizan es la de enseñar a controlar su consumo. Es lo que llevan tiempo haciendo, por ejemplo, con las enfermedades de transmisión sexual, para lo cual proponen más educación sexual y lo que han conseguido es que aumenten estas, al aumentar a su vez las relaciones sexuales promiscuas y esporádicas sin precaución. O por ejemplo con el tema del consumo de alcohol y tabaco. Está prohibido para menores de 18 años, sin embargo, lo pueden comprar en cualquier tiendecilla de barrio sin ningún problema. No digamos ya con las drogas, que se puede adquirir hasta en la puerta de los institutos sin muchos miramientos. Y como decía en relación al consumo de pornografía, la podemos considerar como otra droga de la que no tienen intención de deshacerse, visto lo visto, y ante cuyo aumento, volvemos a la solución nefasta de enseñar a los niños en los centros educativos a tener relaciones sexuales consentidas, las diversas formas en las que se pueden tener no basadas en las “heteronormatividad”, si no abiertas a otras prácticas fuera del coito propias de las personas LGTBI como podría ser el “sexo lésbico”… enseñanza muy acuerdo para acabar con el consumo de la pornografía según estas sabias mentes tan lúcidas…

A la vista está, querido lector, que quieren pervertir a nuestros menores, y ahora lo volvemos a comprobar.

En esta ocasión la excusa es disminuir los casos de delitos cibernéticos, que están aumentando a ritmo desenfrenado. Para ello la ONU lleva tiempo preocupada, pues como hemos comprobado en lo ya expuesto, le interesa mucho los niños, por lo que, para ello, pretende despenalizar ciertas formas de pornografía infantil. Es lo que se desprende de un informe recién aprobado, ante el que los países occidentales, partidarios, sostienen que “que legalizar el sexting es compasivo porque los adolescentes tienen derecho a la expresión sexual”.

Ahora nos enfrentamos al desafío de la perversión infantil generada por la IA con su máximo realismo, cuyo material está permitido con el pretexto de que así, los pederastas podrán satisfacerse. Nada más lejos de la realidad…

Es patético y realmente repulsivo que ahora, por iniciativa de estas mentes perturbadas, se permita despenalizar la pornografía virtual infantil si está creada con IA.

El tratado está previsto que se firme este verano.

Ahora tan sólo nos toca rezar y hacer todo lo posible por proteger a nuestros hijos, aún más, de esta corrupción de menores que busca destruirlos.

Un saludo y hasta la próxima cita:

Alicia Beatriz Montes Ferrer

Colaboradora de Enraizados