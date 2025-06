Diablos Cerdón tiene traza de ser de porcina raza

Por misericordia cristiana, nunca me ha gustado hacer leña del árbol caído.

Es decir, ´hablando en plata´, machacar sin piedad a quien, por karma, o vaivenes de la vida, se haya en el suelo derrotado y vencido.

Obviamente, me refiero a enemigos.

Nunca lo he hecho; y no ya por misericordia cristiana, que también, sino por simple caballerosidad frente a quien no puede defenderse.

Claro que, eso vale cuando se trata de personas, no para aquellos que por su falta de humanidad han perdido dicha consideración.

Así pues, ante el cerdo caído, nada me impide hacer embutido. Y no tanto por él, sino por la orwelliana y empoderada piara, de la que ha salido.

Y es que, ´hermano cerdo´, como diría san Francisco, es imposible cambiar el destino; el que nace marrano, muere cochino.

Que nadie desespere. San Martín tiene novena.