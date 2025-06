La banda del Peugeot

En mi libre pensamiento, (opinión ya no hay libre), creo que el obeso retraso habido, en la intervención pública de ´Su Sanchidad´, no ha sido, como han apuntado, debido a una agotadora reunión del ´führer´, con el comité de su partido. No. El líder no dialoga; no discute. El líder sentencia ´a divinis´; no debate. ¿Hay algo más rápido? Pues no. Entonces, por qué ese retraso de cuatro horas en comparecer… ¿Problemas con el maquillaje, o el tinte? Podría ser.

Veamos: El perorata del lunes, seguramente ya se lo habían escrito y entregado, el día anterior. Tan solo le faltaba asegurarse de seguir contando con el respaldo de los grupos parlamentarios que, en su investidura, le auparon al colchón de la Moncloa. Y ello, por si el ´pagafantas´ paisano, en un alarde de coherencia con lo que suele soflamar en las verbenas ´peperas´, se atrevía a blasfemar una moción de censura.

Así que, una vez le comunican que tiene asegurado los apoyos necesarios para poder seguir sodomizando a Montesquieu, es cuando comparece ante los desmayados periodistas, crecido y sobrado, con esa altanería que tienen los chulos al mirar. Comparece, venido arriba, con la tranquilidad de saber qué periodistas, y sobre qué, le van a preguntar. Presuntamente, claro.

Ahora solo nos falta saber cuál ha sido el precio a pagar. Qué le han exigido, y qué les ha prometido… Pues, seguramente, todo lo que haga falta, y más.

En fin, nada que ver con su anterior comparecencia, cuando, metido dentro de lo que parecía un traje heredado de algún pariente fallecido en los años 40, y maquillado por los estilistas de ´walking deat´, se dedicó a ´tocar el palo de la pena´, (amén de los cojones), con una interpretación, propia de un alumno de primero de carrera, de Artes Escénicas Turcas.

Y termino ya, porque acabo de tomar el aperitivo, y aún no he comido… Pero tranquilos, no os preocupéis, que ´yo´ estoy bien, y no me falta ´na ´.